Kei, japonés, hace un ranking de sus comidas españolas favoritas: la primera, la de muchos

Kei es un creador de contenido japonés que actualmente vive en Valencia desde hace un buen tiempo y se ha enamorado completamente de la ciudad. Tal es su amor por España que en redes sociales, como TikTok (@yo4kei), se describe como un "japonés españolizado". Uno de sus recientes vídeos ha consistido en una lista en orden de su comida española favorita.

Ha enumerado un total de 10 platos de comida, ordenados de menor a mayor. En primer lugar, ha nombrado la ensaladilla rusa, que ha descrito como "simple, pero me gusta". Le sigue el gazpacho, muy típico en España, que al principio no le gustó absolutamente nada, pero con el paso del tiempo su amor por esta delicia ha ido a más.

En el puesto 8, los calamares a la romana, pero deben llevar sí o sí alioli para que sea "muy top". Las patatas bravas se han quedado con el número 7 de la lista, especialmente por la salsa: "Es lo mejor". En el sexto, el favorito de muchos: pulpo a la gallega. "Cuando fuimos a Santiago lo probamos y estaba muy top", ha comentado.

El top 1, el de muchos

Entrando en sus cinco platos favoritos, comienza mencionando el fideuá: "Pero gandiense, eh". En el número cuatro, la popular tortilla española, y ha dado un veredicto claro: "Con cebolla y poco hecho".

El podio comienza con las croquetas de jamón con la medalla de bronce: "Esto debería ser ilegal, porque está de cojones". La medalla de plata se la ha llevado el bocadillo, pero prefiere que sea "en un bar valenciano, que te den un metro de barra de pan".

El ganador, el que se lleva la medalla de oro y, por lo tanto, ha certificado como su plato favorito del país, ha sido la paella valenciana. "Fuera de Valencia es arroz", ha concluido.