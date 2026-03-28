Cuerpo y Bolaños, el nuevo tándem de Sánchez 

El nuevo hombre de moda del Gobierno no tiene carné del PSOE. Carlos Cuerpo asume desde esta semana la vicepresidencia primera, además de la cartera de Economía. Un perfil técnico, moderado, capaz de negociar con casi todo el mundo, como reconocen incluso en el PP. Alérgico a los canutazos con enorme carga política que solía protagonizar María Jesús Montero, ya camino a Andaucía. Arcadi España, con un halo parecido al de Cuerpo, estará al frente de Hacienda.

Con estos nombramientos, el presidente lanza el mensaje de que la economía será el eje principal del final de la legislatura. "El contexto internacional lo dicta", añaden las fuentes consultadas. Cuerpo es pupilo de Nadia Calviño, se mueve bien en las instituciones europeas y en su entorno sacan pecho de que "ni tan siquiera se atreven a preguntarle" en la sesiones de control al Gobierno. El primer hombre al frente de la vicepresidencia primera desde que Pedro Sánchez se hizo con las riendas del Ejecutivo en 2018.

En el equipo de Yolanda Díaz restan importancia a sus desencuentros con Cuerpo, que admiten que se han producido, como en su día con Calviño. La vicepresidenta segunda ya le ha felicitado personalmente. "Era lo previsto. Es normal que haya discrepancias entre Trabajo y Economía. Siempre las hubo y las seguirá habiendo", subrayan en Sumar. Lo importante, precisan, es que cuando se den esas batallas, Sánchez sepa "que vamos en serio", como ocurrió con el decreto de los alquileres. Fue un punto de inflexión en las relaciones.

El poder político de Bolaños

Por su parte, el poder político de Moncloa seguirá en manos de Félix Bolaños. Él tenía claro que no iba a escalar a número dos, según su entorno. Aunque, de facto, ya ostenta esa responsabilidad. Él es el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Dirige la comisión de secretarios y subsecretarios de Estados, el denominado 'consejillo de ministros'. Y fue, por ejemplo, quien protagonizó la interlocución con los partidos para salvar el plan anticrisis. "Es el que manda", según un diputado socialista. Su sintonía con Sánchez está fuera de toda duda.

En todo caso, el de este jueves puede no ser el último ajuste en el Gobierno antes de las elecciones generales, que Sánchez sigue fechando en 2027. Un as en la manga para relanzar el Ejecutivo, apartando aquellos rostros más desgastados, que no descartan algunas fuentes socialistas. De hecho, hay en Ferraz quienes creen que Sánchez "puede echar de menos" perfiles con colmillo. "A Montero se le puede acusar de muchas cosas, pero no de partirse la cara por el presidente", destacan. Ella, ya va rumbo a Andalucía, aunque manteniendo su escaño en el Congreso.

17M, una vuelta de las generales

Las andaluzas serán una especie de vuelta de las generales, quieran o no en Moncloa. El propio Sánchez ensalzó el jueves a Montero antes de anunciar sus sustitutos en el Ejecutivo. Ella "es sanchismo puro", como se encargan de remachar en el Partido Popular. Enfrente, Juanma Moreno, con el que Alberto Núñez Feijóo se identifica especialmente. "Entre él y Ayuso, todo el mundo sabe con quien se quedaría", en palabras de un destacado dirigente. Si Moreno logra revalidar la mayoría absoluta, y él cree que lo puede conseguir pese al auge de Vox, el varapalo para el PSOE será tremendo.

La precampaña de las andaluzas empezará con todo su estruendo después de Semana Santa. Pero lo cierto es que Sánchez está convencido de mantener el control de la agenda, centrada en la política internacional y en las consecuencias de la guerra de Irán. Los suyos le ven cómodo en este papel e incluso marcando una posición que poco a poco están replicando otras cancillerías europeas. Ese "no a la guerra", que el presidente vinculó a José María Aznar, y con él a Feijóo, en el Congreso por el que CIS ha llegado a preguntar en una cuesta sobre sexualidad, tal y como avanzó la agencia de noticias Europa Press.

Pero el PP cree que esto también se le volverá a Sánchez en contra. "La gasolina continúa estando por las nubes, al igual que la cesta de la compra", avisan. De hecho, dan por descontado que las medidas aprobadas por el Congreso el jueves "ya están caducadas" y tendrán que venir otras nuevas. Y esto, interpretan, se traducirá en descontento social, que "no parará" por encumbrar a Cuerpo. Además, en el entorno de Feijóo sugieren que los problemas judiciales volverán para el presidente tras el parón de las últimas semanas. "Ese frente ni mucho menos ha terminado", auguran.