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Cuerpo y Bolaños, el nuevo tándem de Sánchez
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Cuerpo y Bolaños, el nuevo tándem de Sánchez 

Sin carné del PSOE, Cuerpo se sabe mover bien en Bruselas. Díaz ya le ha felicitado, aunque augura batalla. En Moncloa, el control lo seguirá teniendo Bolaños.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía.
Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía.Getty Images

El nuevo hombre de moda del Gobierno no tiene carné del PSOE. Carlos Cuerpo asume desde esta semana la vicepresidencia primera, además de la cartera de Economía. Un perfil técnico, moderado, capaz de negociar con casi todo el mundo, como reconocen incluso en el PP. Alérgico a los canutazos con enorme carga política que solía protagonizar María Jesús Montero, ya camino a Andaucía. Arcadi España, con un halo parecido al de Cuerpo, estará al frente de Hacienda.

Con estos nombramientos, el presidente lanza el mensaje de que la economía será el eje principal del final de la legislatura. "El contexto internacional lo dicta", añaden las fuentes consultadas. Cuerpo es pupilo de Nadia Calviño, se mueve bien en las instituciones europeas y en su entorno sacan pecho de que "ni tan siquiera se atreven a preguntarle" en la sesiones de control al Gobierno. El primer hombre al frente de la vicepresidencia primera desde que Pedro Sánchez se hizo con las riendas del Ejecutivo en 2018.

En el equipo de Yolanda Díaz restan importancia a sus desencuentros con Cuerpo, que admiten que se han producido, como en su día con Calviño. La vicepresidenta segunda ya le ha felicitado personalmente. "Era lo previsto. Es normal que haya discrepancias entre Trabajo y Economía. Siempre las hubo y las seguirá habiendo", subrayan en Sumar. Lo importante, precisan, es que cuando se den esas batallas, Sánchez sepa "que vamos en serio", como ocurrió con el decreto de los alquileres. Fue un punto de inflexión en las relaciones.

El poder político de Bolaños

Por su parte, el poder político de Moncloa seguirá en manos de Félix Bolaños. Él tenía claro que no iba a escalar a número dos, según su entorno. Aunque, de facto, ya ostenta esa responsabilidad. Él es el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Dirige la comisión de secretarios y subsecretarios de Estados, el denominado 'consejillo de ministros'. Y fue, por ejemplo, quien protagonizó la interlocución con los partidos para salvar el plan anticrisis. "Es el que manda", según un diputado socialista. Su sintonía con Sánchez está fuera de toda duda.

En todo caso, el de este jueves puede no ser el último ajuste en el Gobierno antes de las elecciones generales, que Sánchez sigue fechando en 2027. Un as en la manga para relanzar el Ejecutivo, apartando aquellos rostros más desgastados, que no descartan algunas fuentes socialistas. De hecho, hay en Ferraz quienes creen que Sánchez "puede echar de menos" perfiles con colmillo. "A Montero se le puede acusar de muchas cosas, pero no de partirse la cara por el presidente", destacan. Ella, ya va rumbo a Andalucía, aunque manteniendo su escaño en el Congreso.

17M, una vuelta de las generales

Las andaluzas serán una especie de vuelta de las generales, quieran o no en Moncloa. El propio Sánchez ensalzó el jueves a Montero antes de anunciar sus sustitutos en el Ejecutivo. Ella "es sanchismo puro", como se encargan de remachar en el Partido Popular. Enfrente, Juanma Moreno, con el que Alberto Núñez Feijóo se identifica especialmente. "Entre él y Ayuso, todo el mundo sabe con quien se quedaría", en palabras de un destacado dirigente. Si Moreno logra revalidar la mayoría absoluta, y él cree que lo puede conseguir pese al auge de Vox, el varapalo para el PSOE será tremendo.

La precampaña de las andaluzas empezará con todo su estruendo después de Semana Santa. Pero lo cierto es que Sánchez está convencido de mantener el control de la agenda, centrada en la política internacional y en las consecuencias de la guerra de Irán. Los suyos le ven cómodo en este papel e incluso marcando una posición que poco a poco están replicando otras cancillerías europeas. Ese "no a la guerra", que el presidente vinculó a José María Aznar, y con él a Feijóo, en el Congreso por el que CIS ha llegado a preguntar en una cuesta sobre sexualidad, tal y como avanzó la agencia de noticias Europa Press.

Pero el PP cree que esto también se le volverá a Sánchez en contra. "La gasolina continúa estando por las nubes, al igual que la cesta de la compra", avisan. De hecho, dan por descontado que las medidas aprobadas por el Congreso el jueves "ya están caducadas" y tendrán que venir otras nuevas. Y esto, interpretan, se traducirá en descontento social, que "no parará" por encumbrar a Cuerpo. Además, en el entorno de Feijóo sugieren que los problemas judiciales volverán para el presidente tras el parón de las últimas semanas. "Ese frente ni mucho menos ha terminado", auguran.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

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