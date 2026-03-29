Una pareja estadounidense que vive en Valencia: “En EEUU el ‘hola’ de los comercios es automático y ni te miran. Aquí te preguntan cómo estás y esperan que de verdad se lo cuentes”

Los españoles nos caracterizamos por ser, por norma general, personas abiertas, sociales y extrovertidas. Estas características le llaman mucho la atención a la población extranjera, hasta tal punto que muchos de ellos deciden mudarse a nuestro país en búsqueda de una mejor calidad de vida.

Maurice y Brad son un claro ejemplo de ello. Esta pareja norteamericana se mudó a Valencia hace aproximadamente cuatro meses y, a través de su canal de YouTube, comparten su día a día con miles de seguidores. En uno de sus vídeos más recientes, los estadounidenses han querido hacer balance y hablar sobre las enormes ventajas que han identificado durante su estancia en nuestro país frente al estilo de vida de Estados Unidos.

El caos de las etiquetas nutricionales, resuelto

Uno de los detalles que más ha sorprendido a la pareja al hacer la compra es la transparencia de los supermercados. Ambos coinciden en que las tablas nutricionales de los alimentos en España son muchísimo más claras y simples de entender que en Estados Unidos, ya que aquí las medidas están estandarizadas por ley.

“Todo se basa en la misma unidad de medida. En Estados Unidos, las empresas pueden elegir el tamaño de ración que deseen. Aquí, los productos secos casi siempre se miden en gramos y los líquidos, casi siempre en mililitros”, afirma Brad.

El paraíso del zumo recién exprimido y el pan cortado

Tanto Maurice como Brad destacan y alucinan con la frescura de los alimentos españoles, poniendo el foco en dos joyas de nuestros supermercados: el zumo y el pan. “En algunos supermercados hay máquinas que te sirven zumo de naranja recién exprimido. Las naranjas Valencia son increíbles, son mi tipo de naranja favorita", confiesan.

A su vez, subrayan la inmensa practicidad que ofrecen las máquinas para cortar el pan en rebanadas al instante. "Te acercas a la cortadora, lo colocas dentro, pulsas el botón y luego vas metiendo las rebanadas de pan en la bolsa; es muy cómodo y facilita mucho las cosas", detallan.

La amabilidad real frente a la sonrisa de plástico

Pero más allá de la comida, la pareja hace especial hincapié en la amabilidad que ha percibido por parte de la sociedad española desde que llegaron a nuestro país.

Esta buena disposición se nota, sobre todo, en la forma de saludar al entrar a cualquier local.. “En EEUU el ‘hola’ de los comercios es automático y ni te miran. Aquí te preguntan cómo estás y esperan que de verdad se lo cuentes.", agrega.

“Los saludos transmiten muchas más emociones. Cuando te acercas a una tienda o ves a alguien por la calle, aunque sea un desconocido, no se limitan a decir ‘hola’ y luego se alejan de ti”, concluyen los estadounidenses, totalmente encantados con su nueva vida en la costa levantina.