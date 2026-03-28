Un analista geopolítico francés deja bien clara su opinión sobre Pedro Sánchez al ver lo que dicen de él en EEUU 

El analista geopolítico francés y empresario, Arnaud Bertrand, ha publicado uno de los mensajes más compartidos del fin de semana al dejar bien clara su opinión sobre la postura que ha adoptado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el conflicto en Oriente Medio.

Un mes después de que Estados Unidos e Israel lanzaran el primer ataque contra suelo iraní y provocaran una escalada del conflicto total, el experto ha aclarado su punto de vista sobre lo que está haciendo el líder del Ejecutivo español.

Después de ver la entrevista que Sánchez ha concedido desde el Palacio de La Moncloa, en Madrid, al prestigioso medio económico estadounidense The Wall Street Journal, no ha dudado en hablar de él.

El citado diario norteamericano ha definido al "presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez", como "el abanderado de la oposición política occidental al presidente de Estados Unidos".

El analista geopolítico Arnaud Bertrand ha asegurado que debe "admitir que, como francés, me enfada un poco ver que España se ha convertido en la república gaullista de principios de nuestra época".

"Me encanta Sánchez, prácticamente el único estadista de la UE que vale la pena hoy en día, pero también pone de manifiesto lo lamentablemente malos que son los demás en comparación. Mi país en particular...", ha criticado.

"Ojalá se aprenda la lección. Esto también es muy propio de Gaulliste: nunca le gustó sermonear a los demás, sino dar ejemplo", ha señalado, en un tuit que suma más de 5.000 me gusta en cuestión de cinco horas.

Lo que dicen de Sánchez en EEUU

Desde The Wall Street Journal han asegurado que, durante el último año, "la mayor parte de Europa ha andado con pies de plomo con Trump". "Sánchez ha estado probando una táctica alternativa: la teoría del 'simplemente di no' en la diplomacia de Trump", ha destacado.

"Apuesta a que la alianza occidental será más sólida si los aliados de Estados Unidos expresan abiertamente sus desacuerdos con el presidente, en lugar de andar con rodeos", ha expuesto.

El citado medio estadounidense ha destacado que "Sánchez, un socialista de 54 años con gran presencia televisiva", se ha encargado de adoptar "el sencillo lema de 'no a la guerra". "A diferencia de otros en Europa, se ha negado a permitir que el ejército estadounidense utilice las bases aéreas de su país para la guerra, a pesar de la ira de Trump", ha reconocido.

"España, que rara vez ocupa un lugar central en los asuntos europeos, se ha convertido en el abanderado de los europeos frustrados por el temor del continente a enfrentarse a un presidente estadounidense", ha sentenciado.