Trabajó semanas escribiendo reseñas falsas de hoteles en Google Maps por criptomonedas: "Gané 25 euros mientras la red de estafadores movía entre 300.000 y 600.000 euros por cartera"

Lo que parecía un trabajo fácil por internet terminó destapando una red internacional de fraude. Un periodista que se infiltró en este tipo de ofertas pasó semanas escribiendo reseñas falsas de hoteles en Google Maps a cambio de pequeñas cantidades en criptomonedas, mientras detrás operaba una maquinaria mucho mayor.

El funcionamiento era simple: valorar con cinco estrellas alojamientos que nunca había visitado. Hoteles conocidos y pequeños hostales en ciudades europeas se mezclaban en una lista de encargos diarios. Por cada reseña, el pago rondaba los cinco dólares en monedas digitales.

El contacto inicial llegaba a través de Telegram, donde supuestos reclutadores ofrecían ingresos rápidos y sin experiencia. Tras insistentes mensajes, el periodista accedió a probar. Lo que encontró fue una estructura organizada, con distintos roles: quien capta a nuevos trabajadores, quien les guía y quien gestiona los pagos.

Durante el proceso, le ayudaron a crear una cartera de criptomonedas para recibir dinero en USDC, una divisa digital vinculada al dólar. También le animaron a ignorar posibles obligaciones legales sobre el origen de esos ingresos.

El volumen de la operación iba mucho más allá de pequeños encargos. Según datos analizados por la firma Chainalysis, las carteras utilizadas seguían patrones repetidos: se recargaban con grandes sumas y luego distribuían miles de pagos pequeños. Antes de vaciarse, cada una podía mover entre 300.000 y 600.000 euros.

El periodista apenas ganó unos 25 euros tras varios días de trabajo, una cantidad mínima comparada con el dinero que circulaba en la red.

Sin embargo, las reseñas falsas no parecían ser el objetivo principal. Los expertos creen que este tipo de sistemas busca atraer a las víctimas para después estafarlas. En una fase posterior, se les pide invertir su propio dinero en supuestas “tareas comerciales” con la promesa de mayores beneficios.

Una especialista en fraude lo explica con claridad al diario The Guardian: “En lo que respecta a las estafas, se están volviendo muy astutas”. El uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, facilita que los estafadores imiten empresas reales y generen confianza.

De hecho, algunos canales utilizados en la operación imitaban la imagen de compañías legítimas para parecer creíbles. Incluso acumulaban decenas de miles de seguidores, lo que refuerza la apariencia de negocio real.

El problema va más allá de quienes caen en la trampa. Las reseñas falsas afectan directamente a consumidores y empresas, distorsionando la reputación de hoteles y servicios. Investigaciones previas estiman que este tipo de prácticas mueve millones y provoca decisiones de compra equivocadas.

Por su parte, Google asegura haber reforzado sus sistemas para detectar este fraude. La compañía afirma que ha eliminado cientos de millones de reseñas falsas en los últimos años y bloqueado cuentas sospechosas antes de que su contenido llegue a publicarse.

La experiencia terminó cuando los estafadores intentaron dar el siguiente paso: pedir dinero al periodista para seguir trabajando. Era el momento en que la trampa se cerraba. Tras negarse y revelar su identidad, dejaron de responder.

El caso muestra cómo un simple encargo online puede formar parte de una red global mucho más compleja, donde las pequeñas tareas sirven de puerta de entrada a estafas mayores… y donde los beneficios reales no están en escribir reseñas, sino en engañar a quienes aceptan hacerlo.