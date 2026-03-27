Critican que Nadal reciba el título doctor honoris causa y el chef José Andrés entra al debate de lleno

El chef José Andrés, presidente de la ONG World Central Kitchen y uno de los cocineros con más reputación a nivel internacional, se ha mojado sobre si el extenista balear Rafael Nadal se merecía o no el galardón del doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Este martes, el exdeportista balear, considerado por muchos como el mejor en la historia del deporte español, recibió este prestigioso título en una ceremonia especial que acaparó los focos de todos los medios de comunicación.

El rector de la UPM, Óscar García Suárez, justificó el premio diciendo que Nadal "ha enseñado que ser número 1 va más allá de un ranking". "Tenemos el honor de incorporar a Nadal porque ha trascendido el deporte. Los puentes no se sostienen por casualidad, las tecnologías que transforman nuestra vida son fruto de años de trabajo y perseverancia", explicó.

García Suárez aseguró que admiran "la humildad, la disciplina o la capacidad de superarse" y señaló que "pocas trayectorias han encarnado esa doble exigencia, la técnica y la humana, como la de Rafa Nadal".

Diversidad de opiniones

Sin embargo, este nombramiento de Nadal también recibió críticas por parte de usuarios que se quejaban que recibiera este título una persona que no tiene formación académica, a pesar de haber sido el número 1 en lo suyo.

"Si un doctor honoris causa se otorga a alguien sin trayectoria académica —ni siquiera con bachillerato—, no se está reconociendo conocimiento, sino notoriedad. Y eso devalúa a la universidad", afirmó un tuitero.

Como defensa del nombramiento del título de Nadal ha aparecido el chef José Andrés, que ha afirmado que sí que se lo ha ganado gracias a su carrera y a todo lo que ha vivido durante sus años como deportista de élite.

"Se lo merece como nadie…. Los estudios y vivencias de la vida cuentan también….y él va sobrado de eso y más…", ha asegurado en su cuenta de X José Andrés.