Uno de los medios más importantes de la India usa estas rotundas palabras para definir la postura de Sánchez con Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue dando que hablar fuera de España. Su postura contraria a la guerra de Irán y los planes del presidente de EEUU, Donald Trump, le ha convertido en protagonista en algunos de los medios de comunicación más importantes del mundo.

Ejemplo de ello ha sido la entrevista publicada esta semana, que concedió desde La Moncloa, a The Wall Street Journal. Pero, ahora, uno de los medios más importantes de la India, The Hindu, ha publicado un extenso artículo sobre el papel del líder del Ejecutivo español.

En el titular, aseguran que Sánchez es "el único primer ministro europeo contrario a la guerra". "Desde el principio quedó claro que la guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel, no traería ningún beneficio para Europa", han detallado.

"Solo prometía crisis energéticas y reveses económicos. Pero la clase política europea, comprometida con una estrategia de apaciguar y halagar al señor Trump, se negaba a enfrentarse a él. Y entonces, el señor Sánchez lo hizo", han destacado.

El prestigioso medio de la India ha explicado que "muchos han cuestionado los motivos de la postura hostil de Sánchez, que él ha justificado por razones éticas". "Han sugerido que, en realidad, responde a un pragmatismo interesado. Al fin y al cabo, está en su tercer mandato como presidente del Gobierno. Dirige un frágil gobierno de coalición con el apoyo de partidos de izquierda minoritarios y aliados regionales", ha contado.

"Con apenas un año para que termine su mandato, ¿qué mejor manera de consolidar su base de apoyo, complacer a sus aliados y doblegar a la oposición belicista que adoptar la caricaturesca y malévola imagen de Trump?", han planteado.

Reconocen que este argumento "podría tener fundamento". "Sin embargo, si resultaba tan fácil aumentar la popularidad enfrentándose a Trump, ¿por qué no lo han hecho sus homólogos europeos?", han añadido.

"Ya había desafiado a Trump anteriormente"

En The Hindu han recordado que "el pragmatismo es parte de la explicación, pero no la completa", ya que Sánchez "ya había desafiado a Trump anteriormente, cuando rechazó su imposición de que los miembros europeos de la OTAN aumentaran su gasto militar al 5% del PIB nacional".

"También es el único jefe de gobierno europeo que ha descrito las atrocidades israelíes en Gaza como 'genocidio'. Ha prohibido que los puertos y el espacio aéreo españoles se utilicen para transportar armas a la maquinaria bélica israelí. Rechazó los planes de reconstrucción de Gaza de Trump argumentando que carecían de la participación palestina", han reiterado.

De hecho, han resaltado que la principal diferencia de Sánchez "con el resto de Europa, y también con Occidente en su conjunto", radica en "su política migratoria". "Mientras que todos los demás líderes socialdemócratas europeos se ven obligados a mitigar el sentimiento antiinmigrante elevando las barreras a la inmigración ilegal, Sánchez ha sido abiertamente proinmigrante", han recordado.

El palo al primer ministro británico Keir Starmer se ha escuchado en todo Londres: "Lo que lo distingue de otros socialdemócratas europeos, especialmente de figuras como el primer ministro británico Keir Starmer, es su firme convicción en defender las políticas socialdemócratas en lugar de abandonarlas o diluirlas una vez en el poder".

El prestigioso medio de la India ha cerrado el artículo, destacando que Sánchez "no solo ha puesto al descubierto la hipocresía de otros líderes occidentales", sino que también "ha demostrado que es posible y políticamente ventajoso plantar cara a los abusadores y defender con hechos los valores europeos".