Savina Paül, piloto comercial, explica lo que pasa cuando todos los pasajeros desactivan el 'modo avión' al aterrizar y es para tenerlo en cuenta 

Savina Paül, piloto de aviones comerciales con más de 710.000 seguidores en Instagram, ha explicado la importancia de activar el 'modo avión' en los teléfonos móviles durante los vuelos. Y lo ha hecho con ejemplo muy significativo.

"Si algún pasajero me está escuchando, el modo avión del móvil, que parece una tontería, pero hacednos caso", ha incidido en una entrevista en el podcast Supersónicos Anónimos.

"Te voy a ser sincera: un móvil encendido no hace nada. Pero 300 móviles de golpe, sobre todo en un momento como por ejemplo una aproximación de alta precisión, una categoría tres que el avión hace un 'auto-land' y tú necesitas tus automatismos, todos tus sistemas de precisión al máximo, ahí 300 móviles encendidos de golpe pueden causar una interferencia", ha asegurado.

Para mostrar lo que puede pasar pone un ejemplo muy concreto: "Lo que a mí me ha llegado a pasar es en tierra, rodando, de golpe te sale un 'máster caution', suena pipipi, y para solo. Entra y se va. Esto le llamamos espurio y normalmente es por este tipo de cosas".

"Con lo cual, mejor quitarlo"

"Es porque la gente llega a tierra y encienden todos el móvil y de golpe te aparece algo que no y luego se va. Porque al final el avión es un ordenador y le pasan estas cosas. Entonces, un móvil no pasa nada, pero todos de golpe sí, con lo cual mejor quitarlo", ha insistido.

El piloto comercial Perico Durán ya explicó exactamente eso: que si una persona no activa el modo avión no pasará nada, pero que es preferible hacerlo: "No es el fin del mundo. No se caerá del cielo, y tampoco afectará a los sistemas a bordo. Tiene capacidad para interferir con los auriculares".

"Si hay 70, 80 o 150 personas a bordo, y son varios los que olvidan activar el modo avión, sus teléfonos intentarán conectarse a una torre, lo que genera interferencias", explicó. Un informe de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA) demostró que los aviones fabricados antes de 1989 son más susceptibles a las interferencias de los teléfonos móviles, pudiendo activar falsas alertas en los sistemas de aterrizaje.

De la misma forma, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de España emitió en 2002 una resolución en la que advertía que los dispositivos electrónicos portátiles, en particular los teléfonos móviles, pueden inducir interferencias en los sistemas de las aeronaves