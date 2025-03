Se encuentra con una profesora que pronosticó que sólo valdría para trabajar en Mercadona y arrasa con lo que le dice

Los profesores tienen en sus manos el poder de motivar a sus alumnos y hacerles creer que pueden llegar a donde su esfuerzo les lleve. Pero, en ocasiones, algunos docentes no son precisamente los mejores espoleando a los niños y luego tienen que ver cómo éstos, cuando crecen, tienen sed de venganza contra ellos.

Un ejemplo de ello recorre estos días las redes sociales. Lo ha contado la usuaria de X @peliredfem, que ha provocado decenas de miles de reacciones al contar lo que le hizo a una profesora que pronosticó que sólo valdría para trabajar en Mercadona.

Esa persona ha contado su experiencia después de que otro usuario preguntase: "¿A vosotros alguna vez un profesor os dijo que no llegarías a nada? A mí sí".

"A mí una profesora de matemáticas me dijo que no llegaría a nada y que me buscara sitio en Mercadona. Hace un par de años fui a visitar mi colegio y estaba allí. Me preguntó cómo me iba y le dije: 'Bien, ahora me llaman señoría'. Ha sido de las cosas más deliciosas que he hecho", ha contado.

En un mensaje posterior, tras ver la repercusión que estaba teniendo lo que había contado, la usuaria ha querido aclarar: "Dejo claro que si hubiera terminado siendo cajera de supermercado estaría igual de orgullosa y que en absoluto esto es de mi parte un ataque a profesiones que socialmente están poco valoradas, siendo esenciales, dignas y que, encima, tienen que soportar unas condiciones horribles".

"No hubiera soltado esa sobrada si hubiera sido cualquier otra persona, pero a los tontos a veces hay que ponerlos en su lugar", ha asegurado, antes de relatar lo único, supuestamente malo, que le hizo a aquella docente: "Suspender sus exámenes y pedirle que me diera alguna clase de repaso personal".