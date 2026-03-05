Se lía al momento con lo que han dicho 'Los Morancos' del físico de Jorge Javier en 'El Hormiguero'

Los Morancos visitaron este miércoles El Hormiguero y no dejaron a nadie indiferente. La entrevista de Pablo Motos a los hermanos Jorge y César Cadaval tuvo de todo, pero desde luego dejó un momento en el que hablaron del presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez que ha generado multitud de comentarios.

Ambos, que fueron al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo espectáculo, Bota Antonia, que se representa en el Teatro Capitol de Madrid hasta el 17 de mayo, estuvieron hablando de la cirugía estética después de que Jorge comentara que está viendo que hay un cirujano en China que deja las caras como nuevas, sin arrugas ni nada.

Entonces fue cuando César se lanzó a mencionar al periodista de Telecinco: "Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles, mira cómo han dejado a Jorge Javier Vázquez. Es de la otra cadena, pero hay que verlo, ¿tú has visto el labio de Jorge Javier?".

"No mucho", le respondió Motos, aunque ahí fue Jorge el que saltó al momento: "Como para abrir botellines de cerveza. Mira que Jorge estaba bien, porque yo le adoro, pero, chiquillo, ¿dónde te has metido?".

César, entre risas, volvió a insistir y se llevó la mano al cuello para decir que "esto de aquí no es la nuez, es el ombligo". "Dejarlo ya, por favor. Dejad de meteros con Jorge Javier", les pidió Motos. En ese instante ambos humoristas mandaron un beso al periodista y le dijeron que estaban de cachondeo. "Sabes que te queremos", le aseguraron.

Los comentarios siguieron

Sin embargo, no se quedó ahí, ya que faltaba todavía un comentario de César por llegar, que fue el que pilló hasta por sorpresa a su hermano y provocó las risas en Motos. "Todavía no he dicho lo peor: que guiña un ojo y se le abre el culo", soltó el pequeño de los hermanos.

Jorge rápidamente vio que estos comentarios iban a traer cola y ya soltó un "verás mañana el lío, mientras Motos le decía a Vázquez que "a ellos, a mí no me metas".

Efectivamente, en X rápidamente se compartió ese mensaje y las críticas a los humoristas por este tipo de comentarios sobre el físico de Vázquez comenzaron a llegarles.

"Los Morancos lanzan unos comentarios absolutamente bochornosos sobre el aspecto físico de Jorge Javier en #MorancosEH", afirmó un tuitero, que además compartió el vídeo del momento y cuyo tuit lleva ya más de 400 me gusta.