Un prestigioso historiador se apoya en algo que ya ha ocurrido para predecir lo que se viene: no es nada bonito

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha trazado varios paralelismos entre la situación mundial actual, marcada por los ataques de EEUU e Israel a Irán, y lo que ocurrió en los años 30 del siglo XX.

"Volvemos de alguna forma a los 30 y volvemos de alguna forma con Trump a lo que hizo en aquel momento Hitler: romper cualquer posibilidad de negociación y montar guerras de forma unilateral", ha advertido Casanova en una intervención en La Noche en 24 horas, el programa que Xabier Fortes presenta en TVE.

"Esta sustitución de la diplomacia, de la política, de la negociación, por las armas, es una quiebra profunda de todo lo que significó la segunda mitad del siglo XX. Es verdad que la guerra fría también provocó muchos millones de muertos al margen de la URSS y de EEUU, que ellos no se enfrentaron pero sí alimentaron un montón de guerras, pero aquella segunda parte del siglo abrió unas perspectivas para Europa, para la democracia, imposibles de no poder valorar", ha insistido.

La clave: la "ruptura con la forma de negociar"

Para Casanova, "la principal conexión de aquel desastre que fueron los años 30 y el Trump de ahora es la ruptura con la forma de negociar, que era siempre multilateral, en coaliciones, y lanzarse a aventuras militares importantísimas sin tener en cuenta ninguno de los miembros de la coalición".

"Ya sé que sobre EEUU puede haber todo el antiemperialismo peto la historia de Europa del siglo XX no se puede comprender sin EEUU, que primero ayudó a las alianzas democráticas a derrotar a los poderes centrales", ha recordado el historiador, que ha pronosticado que "el mundo que viene ya fue visto por muchos europeos en los años 20 y los 30".

"Consecuencias hoy por hoy impredecibles"

"Nos falta un paramilitarismo impresionante, muchas cosas, pero esto va a provocar un orden absolutamente nuevo. La base social es que, en el medio oriente, Trump e Israel van a marcar una agenda que va a tener consecuencias hoy por hoy impredecibles", ha pronosticado.