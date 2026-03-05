La risa de Netanyahu a la pregunta de si "arrastró a Trump a la guerra" dice más que su respuesta

En plena polémica, más bien terremoto político, por los costes internos que le está pasando a la Administración Trump su campaña militar conjunta con Israel para atacar Irán hay unas declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se están compartiendo como la pólvora. No es tanto por el contenido de su respuesta en el marco de una entrevista sino por cómo encaja la pregunta ante aquellos que afirman "si ha arrastrado a Trump [por ende, a EEUU] a la guerra".

El presidente estadounidense se está viendo acorralado tanto por la oposición demócrata como por feroces críticas surgidas en las filas del propio Partido Republicano e incluso en el movimiento MAGA ('Make America Great Again') que él mismo fundó. Su gran base electoral. El motivo es que siempre había presumido de que no metería a su país en guerras en países tan lejanos como alejados de sus intereses, pero lo cierto es que la llegada de ataúdes con banderas estadounidenses encima y soldados en su interior ya es una realidad.

Ni la Operación Furia Épica está cumpliendo con el planteamiento de ser un golpe rápido, quirúrgico y eficaz que acabase de un plumazo con el régimen de los ayatolás, ni la estrategia bélica está exenta de dudas en un contexto en el que hay incertidumbre sobre las capacidades de EEUU para mantener un pulso de intercambio de proyectiles en los que los estadounidenses están usando misiles que pueden valer más de un millón para interceptar drones de 20.000 dólares.

La risa de Netanyahu: no, no es IA

En este contexto, la respuesta del primer ministro israelí se ha viralizado. Tuvo lugar durante una conexión con el medio de cabecera de los republicanos y los MAGA, Fox News. En dicha entrevista, Netanyahu se enfrentó a la siguiente pregunta: "Hay gente que está diciendo, wow, el primer ministro israelí ha arrastrado a Donald Trump a entrar con él [a la guerra contra Irán], ¿cuál es su opinión?". Y, no, la respuesta no está generada por inteligencia artificial (IA).

"Hahahahaha" Benjamin Netanyahu, tras ser preguntado sobre si Israel ha arrastrado a EEUU a una guerra

Tras una breve pausa, Netanyahu ha comenzado a reírse de dicho planteamiento con varias carcajadas y, de nuevo, otra pausa antes de responder con un tajante: "Ridículo". Con todo, el momento se ha vuelto viral y son numerosos los comentarios jocosos que ironizan comparando esa carcajada con personajes de ficción, como el canciller Palpatin de Star Wars.