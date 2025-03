Jorge Javier Vázquez se sincera y dice bien clarito si iría antes con David Broncano o con Pablo Motos

El popular presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez, que va a volver a estar al frente de Supervivientes 2025, ha concedido una entrevista al diario El Mundo para hablar de él y del reality que se estrena este jueves.

Durante la conversación, el periodista también ha sido preguntado si iría antes a La Revuelta con David Broncano o a El Hormiguero con Pablo Motos. Él, tal y como se ha descrito, ha respondido tirando de sinceridad.

"No me han invitado ninguno de los dos, los hijos de puta", ha comenzado diciendo entre risas, antes de contar que su sobrina Esther es fan de David Broncano y le comentó en numerosas ocasiones que fuera a Movistar Plus+ como invitado a La Resistencia.

Esta era entonces la respuesta de Vázquez: "Mira Esther, dos cosas. La primera, no pagan y yo no voy a ninguna tele si no es cobrando. Y, segundo, yo voy a la tele si tengo que promocionar algo y Broncano ni te pregunta por lo que vas a promocionar".

Sin embargo, en la actualidad ha confesado haber cambiado, ya que ahora sí que elegiría ir a ambos programas a promocionar cualquier, por ejemplo, un libro. "Ahora, te digo una cosa, si tuviera que promocionar una novela, iría a los dos", ha rematado.