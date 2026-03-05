Le preguntan si usar ahora la bandera de España como apoyo a Sánchez es de fachas y su respuesta es de las más compartidas

El uso de la bandera de España, esta vez, se está dejando ver en redes sociales en aquellas cuentas que están apoyando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su enfrentamiento con el líder de Estados Unidos, Donald Trump, tras la postura que España ha adoptado ante Estados Unidos en la guerra de Irán.

El extaekwondista, actual director de la Federación de Taekwondo en la Comunidad Valenciana y miembro de la Delegación del Gobierno en la región, Damián López, ha expresado en su perfil de X cómo ha cambiado el uso de la bandera en las últimas horas.

"Es fascinante cómo hemos llegado a ese punto del multiverso político donde la izquierda ondea, con total orgullo y sin pedir perdón, la bandera de España… mientras la derecha, con lágrima patriótica en el ojo, abraza la de EE.UU. como si viniera en pack con la libertad y una suscripción a Netflix", ha afirmado.

López, además, ha asegurado que "quién lo iba a decir que los autoproclamados guardianes de la patria mirando a Washington con corazoncitos en los ojos, y los 'sospechosos habituales' sosteniendo la rojigualda con naturalidad".

"Si esto no es un giro de guion digno de serie, que baje el águila (pero la del escudo antiguo no, que esa ya tuvo demasiado protagonismo)", ha terminado escribiendo el exdeportista.

"Te respondo porque me divierte leerte"

Su mensaje, que ha logrado mucha repercusión, ha recibido respuestas por parte de sectores de la derecha y ultraderecha española en la que le preguntaban si al usar la bandera eran ya fachas.

López ha contestado a uno de ellos: "Te respondo porque me divierte leerte. La bandera la sacamos cuando toca defender al país, no cuando hace falta buscar un enemigo interno para sentirse importante. No la usamos para señalar a los más vulnerables, ni para inventar luchas contra minorías, ni para jugar a salvadores de una patria que solo existe en vuestro timeline".

"Eso de agitarla para dividir y someter tiene un nombre bastante clásico. Lo nuestro, en cambio, es bastante más sencillo, que es querer al país sin necesidad de odiar a medio país", ha sentenciado en una publicación que lleva ya más de 8.000 me gusta.