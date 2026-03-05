Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El 'Financial Times' pone negro sobre blanco lo que significa lo que ha hecho Sánchez con Trump: leerlo así, impresiona
El 'Financial Times' pone negro sobre blanco lo que significa lo que ha hecho Sánchez con Trump: leerlo así, impresiona 

Han analizado cómo Pedro Sánchez se ha convertido "en el némesis de Donald Trump en Europa". 

Álvaro Palazón
El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo.
El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo.

Para el Financial Times, uno de los medios más prestigiosos del mundo, nadie se ha atrevido a hacer lo que Pedro Sánchez con Donald Trump. En un artículo titulado Cómo Pedro Sánchez se convirtió en el némesis de Donald Trump en Europa analizan cómo se ha llegado a esta situación entre España y Estados Unidos. 

Y ojo a la frase del primer párrafo en referencia a Sánchez: "Lanzó una dura reprimenda a Donald Trump que ningún otro líder europeo se atrevería a hacer"

Pero van más allá, dicen, además, que alguna de las frases que pronunció el presidente del Gobierno de España en respuesta a Trump fue "el tipo de pulla —una alusión a la plutocracia y la desigualdad— que rara vez se escucha de forma tan explícita de un líder de la UE". 

Ya que, según pone de manifiesto el medio británico, los dirigentes europeos han intentado ganarse a Trump con regalos, con "mimetismo ideológico" o simplemente dejando pasar algunos comentarios. 

Para el citado medio "Sánchez —que es el líder socialista de mayor rango de la UE y está a la izquierda de su homólogo británico, Keir Starmer— es el único que se enfrenta al presidente estadounidense". 

Pero, cómo lo ven en el otro lado, pues esta frase también se las trae: "Por el contrario, Sánchez se ha convertido en el chivo expiatorio wokeist perfecto del movimiento MAGA de Trump, el modelo de un izquierdista europeo percibido como blando en materia de defensa, en relación con China y en materia migratoria". 

Esto ha hecho que el movimiento MAGA —Make America Great Again— lo tenga en el punto de mira y haya recibido ataques incluso de Elon Musk, que lo llamó en público "dirty Sánchez" cuando el presidente español anunció medidas para proteger a los menores de las redes sociales. 

Qué podría pasar en España

En una segunda parte del artículo analizan con expertos qué podría pasar si finalmente Trump cumple las amenazas sobre España. 

Señalan que los sectores españoles que más exportan a Estados Unidos son el aceite de oliva, el vino, la cerámica, los equipos eléctricos y la maquinaria: el país de Donald Trump recibió el 4,6 % de las exportaciones españolas en 2025, muy por debajo de la media de los exportadores de la eurozona.

Pero ojo con el gas: la dependencia de España de las importaciones de gas estadounidense "es un problema potencialmente grave" ya que España "es uno de los centros de gas natural licuado de Europa y Estados Unidos representó el 31% de su suministro en los últimos 12 meses, cifra que aumentó al 44% en enero, según Enagás, el operador nacional de gas de España". 

Álvaro Palazón
