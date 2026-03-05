Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el novio de Emma Watson: heredero de un imperio millonario y exnovio de una diva pop latina

La actriz Emma Watson, archiconocida por dar vida a Hermione Granger en la saga Harry Potter o por ser Bella y en el live action de La Bella y la Bestia, tiene novio. Así lo han anunciado este miércoles revistas como Quién al publicar unas imágenes de la intérprete besando al millonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères en el control del aeropuerto, después de que ambos pasaran una velada romántica en el el exclusivo restaurante Mendl de Ciudad de México.

La mencionada revista ya había publicado que Watson y Hevia habían pasado unos días juntos Courchevel, en los Alpes franceses, a finales de 2025, y después fueron vistos en Punta Mita, cerca de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano. Sin embargo, hasta este 4 de marzo no se les había podido ver en actitud cariñosa.

Gonzalo Hevia Baillères es un empresario heredero de un importante imperio empresarial. Hijo de vinculado al Grupo Bal y que participa en distintos ámbitos que van desde la minería, los seguros, o las finanzas, incluyendo la cadena de grandes almacenes mexicana El Palacio de Hierro, firmas como GNP Seguros, Profuturo, Industrias Peñoles, Valores Mexicanos o Médica Móvil.

Heredero de un importante imperio

Gonzalo es hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères, la menor de los hijos de los empresarios millonarios Alberto Baillères y Tere Gual, fundadores de uno de los mayores conglomerados empresariales de América Latina.

Alberto pasó su infancia en Miami y estudió parte de su formación en el internado suizo Le Rosey, también conocido como la “escuela de reyes”, y en Ransom Everglades de Miami.

Más tarde se formó en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), según informan medios como US Weekly. Entre 2015 y 2020, Hevia Baillères ocupó un puesto como Junior Board Representative en FEMSA, antes de ser fundador y CEO en INSAITE, empresa de inteligencia artificial lanzada en 2019 y vendida dos años a otra empresa de software mayor. Según estos medios, actualmente tiene un puesto como director ejecutivo de Lok, una empresa de tecnología de inteligencia artificial de la que también es fundador.

Según la revista Forbes, la fortuna de Alejandro Baillères Gual y familia —actual presidente de Grupo Bal— se estimaba en 14.800 millones de dólares en 2025, situándose en el puesto 179 de las mayores fortunas del mundo.

La ¿tormentosa? ruptura de Hevia con Belinda

No es la primera vez que Gonzalo Hevia Baillères es protagonista de titulares por su vida personal y por algo que no está vinculado con su imperio empresarial. Entre 2022 y 2024 el empresario mantuvo una relación con la cantante mexicana Belinda, con quien hizo varias apariciones públicas en eventos como la inauguración de una tienda de El Palacio de Hierro y la presentación de la serie ¿Quién lo mató?.

En 2025, la cantante lanzó el tema Heterocromía, que podría ser una referencia directa a Gonzalo Hevia por tener esta característica física con un ojo de cada color. Pero no precisamente para bien, ya que muchos vieron que esta podría ser una canción de ruptura en la que Belinda critica "el clasismo y el elitismo" que habría sufrido durante su relación con Hevia.

“Esta canción es mucha más profunda de lo que ustedes creen, es un no al clasismo que está más oxidado que una armadura del siglo XVI", escribió en la presentación de este tema en su cuenta de Instagram el pasado mes de diciembre.

"Te la das de mirrey, pero ese clasismo está más oxidado que una armadura del siglo XVI. Gracias a Dios no conocí a mi exsuegra, que no soy de alcurnia, y de pronto se altera, quiero vivir a mi manera y que la gente diga lo que quiera, tú eres old money", rezaba la canción.

La discreta vida personal de Emma Watson

Aunque se la ha vinculado con numerosos nombres como el jugador de rugby británico Tom Ducker, su compañero en la Universidad de Oxford Will Adamowicz o el también jugador de rugby de Oxford Matthew Janney, la actriz ha mantenido en la más discreta intimidad su relaciones personales. La más reciente la vinculaba en 2022 con el empresario Brandon Green, hijo de Sir Peter Green reconocido empresario de la industria de la moda en Reino Unido.

Durante su entrevista en el pódcast On Purpose de Jay Shetty, la actriz dejó claro que a la hora de buscar una pareja, valor que alguien no esté especialmente relacionado con el mundo del cine, pero que la aprecien. "Que aprecie mi trabajo, pero creo que saber que no tienes que lidiar con ese grado extra de rareza es útil, un alivio", añadió.

"Es curioso, a veces la gente me pide disculpas por no haber visto mis películas. Y yo les digo: 'Por favor, no te disculpes. Es una bendición'. Es como música para mis oídos que no vayan a estar acercándose constantemente por eso", señaló.