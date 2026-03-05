Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el novio de Emma Watson: heredero de un imperio millonario y exnovio de una diva pop latina
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el novio de Emma Watson: heredero de un imperio millonario y exnovio de una diva pop latina

Watson ha sido pillada por los fotógrafos besando al empresario.

Marina Prats
Marina Prats
Emma Watson en el desfile de Miu Miu en París el pasado mes de octubre.
Emma Watson en el desfile de Miu Miu en París el pasado mes de octubre.GC Images

La actriz Emma Watson, archiconocida por dar vida a Hermione Granger en la saga Harry Potter o por ser Bella y en el live action de La Bella y la Bestia, tiene novio. Así lo han anunciado este miércoles revistas como Quién al publicar unas imágenes de la intérprete besando al millonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères en el control del aeropuerto, después de que ambos pasaran una velada romántica en el el exclusivo restaurante Mendl de Ciudad de México.

La mencionada revista ya había publicado que Watson y Hevia habían pasado unos días juntos Courchevel, en los Alpes franceses, a finales de 2025, y después fueron vistos en Punta Mita, cerca de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano. Sin embargo, hasta este 4 de marzo no se les había podido ver en actitud cariñosa.

Gonzalo Hevia Baillères es un empresario heredero de un importante imperio empresarial. Hijo de  vinculado al Grupo Bal y que participa en distintos ámbitos que van desde la minería, los seguros, o las finanzas, incluyendo la cadena de grandes almacenes mexicana El Palacio de Hierro, firmas como GNP Seguros, Profuturo, Industrias Peñoles, Valores Mexicanos o Médica Móvil.

Heredero de un importante imperio

Gonzalo es hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères, la menor de los hijos de los empresarios millonarios Alberto Baillères y Tere Gual, fundadores de uno de los mayores conglomerados empresariales de América Latina.

Alberto pasó su infancia en Miami y estudió parte de su formación en el internado suizo Le Rosey, también conocido como la “escuela de reyes”, y en Ransom Everglades de Miami.

Más tarde se formó en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), según informan medios como US Weekly. Entre 2015 y 2020, Hevia Baillères ocupó un puesto como Junior Board Representative en FEMSA, antes de ser fundador y CEO en INSAITE, empresa de inteligencia artificial lanzada en 2019 y vendida dos años a otra empresa de software mayor. Según estos medios, actualmente tiene un puesto como director ejecutivo de Lok, una empresa de tecnología de inteligencia artificial de la que también es fundador.

Según la revista Forbes, la fortuna de Alejandro Baillères Gual y familia —actual presidente de Grupo Bal— se estimaba en 14.800 millones de dólares en 2025, situándose en el puesto 179 de las mayores fortunas del mundo.

La ¿tormentosa? ruptura de Hevia con Belinda

No es la primera vez que Gonzalo Hevia Baillères es protagonista de titulares por su vida personal y por algo que no está vinculado con su imperio empresarial. Entre 2022 y 2024 el empresario mantuvo una relación con la cantante mexicana Belinda, con quien hizo varias apariciones públicas en eventos como la inauguración de una tienda de El Palacio de Hierro y la presentación de la serie ¿Quién lo mató?.

En 2025, la cantante lanzó el tema Heterocromía, que podría ser una referencia directa a Gonzalo Hevia por tener esta característica física con un ojo de cada color. Pero no precisamente para bien, ya que muchos vieron que esta podría ser una canción de ruptura en la que Belinda critica "el clasismo y el elitismo" que habría sufrido durante su relación con Hevia.

“Esta canción es mucha más profunda de lo que ustedes creen, es un no al clasismo que está más oxidado que una armadura del siglo XVI", escribió en la presentación de este tema en su cuenta de Instagram el pasado mes de diciembre.

"Te la das de mirrey, pero ese clasismo está más oxidado que una armadura del siglo XVI. Gracias a Dios no conocí a mi exsuegra, que no soy de alcurnia, y de pronto se altera, quiero vivir a mi manera y que la gente diga lo que quiera, tú eres old money", rezaba la canción.

La discreta vida personal de Emma Watson

Aunque se la ha vinculado con numerosos nombres como el jugador de rugby británico Tom Ducker, su compañero en la Universidad de Oxford Will Adamowicz o el también jugador de rugby de Oxford Matthew Janney, la actriz ha mantenido en la más discreta intimidad su relaciones personales. La más reciente la vinculaba en 2022 con el empresario Brandon Green, hijo de Sir Peter Green reconocido empresario de la industria de la moda en Reino Unido. 

Durante su entrevista en el pódcast On Purpose de Jay Shetty, la actriz dejó claro que a la hora de buscar una pareja, valor que alguien no esté especialmente relacionado con el mundo del cine, pero que la aprecien. "Que aprecie mi trabajo, pero creo que saber que no tienes que lidiar con ese grado extra de rareza es útil, un alivio", añadió.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

"Es curioso, a veces la gente me pide disculpas por no haber visto mis películas. Y yo les digo: 'Por favor, no te disculpes. Es una bendición'. Es como música para mis oídos que no vayan a estar acercándose constantemente por eso", señaló.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos