Se monta el lío por un chocolate de Mercadona

Un nuevo chocolate que ha puesto a la venta Mercadona está causando sensación en las redes sociales y ha provocado que decenas de personas acudan a los supermercados a probarlo para comprobar si lo que se está diciendo de él es cierto.

Uno de los primeros en hacerse eco de este producto ha sido el popular usuario de TikTok @mario_baeza. "Mirad qué novedad han traído, no se la he visto a nadie", dice antes de mostrar ese chocolate, llamado Fusión.

"Básicamente esto lleva lo que lleva un Filipino: chocolate blanco, galleta hasta por dentro", dice antes de probarlo: "Sí me recuerda un poco a Filipinos, pero más delicioso. El de Filipinos está más seco. Está muy bueno, se nota el crujiente de la galleta. ¿Podría ser la imitación que supera al original?".

Otro que la ha probado con gran repercusión es @noelhorcajadaa, que señala que "huele a chocolate blanco": "Lo de dentro es como una mousse, yo pensé que iba a ser galleta, pero no. Tiene algo de galletilla, pero... no sé. Está bueno, pero es un chocolate blanco relleno de chocolate sin más con un poquito de galleta. No me sorprendiste, Mercadona".

También @edu_luque ha ido a por el chocolate y ha sentenciado: "Muy buen sabor a chocolate blanco y se nota el crunchy". "Me ha gustado bastante, le pondremos un 9 sobre 10".