Se queda sin dormir para terminar el TFG, lo entrega y alucina al fijarse en la hora límite

Mayo y junio se han convertido, por excelencia, en los meses de exámenes y trabajos finales que pueden devenir el futuro académico de miles y miles de estudiantes en todo el mundo.

Como suele pasar a menudo, muchos de los alumnos intentan prepararse hasta el último momento, llenando bibliotecas y áreas de estudio, con tal de conseguir el aprobado o la nota soñada.

Pero lo que ha vivido el usuario @memakosas con el Trabajo de Final de Grado (TFG) que tenía que entregar en la universidad antes de las 14:00 horas de este viernes 30 de mayo riza el rizo.

En un primer mensaje en la red social X, ha mostrado su inquietud porque faltaban 2 horas y media para entregar el trabajo y todavía no lo había podido terminar. Pero, finalmente, lo acabó enviando.

Lo que no se esperaba ni él mismo era el momento en el que iba a entregar el trabajo y al revisarlo en el sistema se quedó sin palabras. "La tarea fue enviada 28 segundos antes de la fecha límite", informa el campus virtual.

"Ahora vengo, me voy a por un desfibrilador", ha asegurado, junto a una captura con el envío in extremis de su TFG. Una historia que recordará para toda la vida y que suma más de 23.000 me gusta en la red social.