Se va a vivir a Tenerife y alucina al ver el transporte público de allí

La usuaria de TikTok @miriammsolerr ha contado diez cosas que le han sorprendido de las Islas Canarias desde que vive en Tenerife y lo primero que ha tenido claro es que allí la gente es muy "amable" y muy "calmada".

"Dicen que viven 'aplatanados', aunque eso es más de La Palma, viven relajados, todo el mundo es muy tranquilo", ha afirmado al inicio del vídeo, que ya cuenta con casi 7.000 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Lo segundo que ha destacado es que está prohibido tirar el papel al váter. "Hay papeleras en todas las casas, en los restaurantes, en todo, porque va al mar, y al estar en una isla llega antes", ha explicado. Además, le ha maravillado la 'guagua' (autobús), que desde este enero es gratis: "No he visto transporte público gratis en mi vida, a excepción de Italia". "Tienes que esperar 40 minutos, te acostumbras, pero al principio estaba desesperada", ha comentado.

"Tienen aviones específicos para viajar entre islas y, además, te dan agua y una chocolatina, como si fueses a Dubái. Una chorrada, pero me mola, un diez", ha manifestado. Le ha sorprendido, sin duda, que tan solo haya dos universidades en todo el archipiélago: en Gran Canaria y Tenerife. Por el mismo lado, los propios habitantes suelen tener un piso en La Laguna porque es "donde está la universidad.

"La razón es porque por la mañana hay colas de tráfico que te puedes morir, tengo amigas que se levantan a las seis para ir a las ocho y media a una universidad que está a una hora", ha afirmado.

Las 'papas', 'papas locas' y 'papas arrugadas' son otras de las cosas que más le gustaron, aunque, ha advertido de no decir "patatas" o "te lo echarán en cara". "También, dentro de Tenerife, a parte de que La Laguna es un microclima, puedes estar en el norte y que llueva y luego en el sur estar a 30ºC.

"Siempre encuentras cosas nuevas, una playa que no has visto, cualquier cosa", ha destacado. De lo que más le ha sorprendido es la gran tradición de los carnavales: "Como pises Tenerife el primer día ya has escuchado esa palabra. Me da cosa porque tengo expectativas altas, para ellos son increíbles, no hay persona que me haya hablado mal de los carnavales".