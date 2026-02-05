Sánchez no se doblega y vuelve a la carga con los 'tecnooligarcas': "La voz de la democracia no será doblegada por los amos del algoritmo"

La batalla entre Sánchez, Musk y Dúrov continua. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido volver a dedicarle unas palabras a los dueños de 'X', Elon Musk, y Telegram, Pável Dúrov, este jueves durante un discurso realizado en Bilbao sobre política industrial. Lo ha hecho mientras defendía su propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

"La fuerza del Estado también está para proteger a nuestras democracias de los ataques que sufren. Y a nuestros hijos de ese universo tóxico e impune en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales, ese estado fallido", ha señalado en su discurso.

"Hay quien dice que regular es controlar, que hacer política es tiranía. Que poner reglas es limitar la innovación", ha continuado el socialista. "Pero no se hacen las preguntas clave. ¿Para qué queremos esa innovación? ¿Para defender derechos o para quitarlos? ¿Para fortalecer la democracia o para erosionarla? ¿Para mejorar la vida de la gente o para que unos pocos hagan caja? ¿Queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño, que convierta la privacidad en mercancía?", se ha preguntado, antes de mandar un mensaje contundente a Musk y Durov.

"La voz de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo" Pedro Sánchez

"¿Queremos una sociedad en la que tecnoologicarca pueda meterse en los móviles de millones de personas para decirles mentiras? La respuesta es un no claro. No nos van a quebrar. La voz de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo", ha sentenciado en Bilbao el dirigente.

-Noticia en ampliación-