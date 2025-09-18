Silvia Alonso toma la palabra y se lleva una ovación por este minuto y medio sobre Gaza: no deja de verse

La actriz Silvia Alonso fue una de las invitadas de este miércoles en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE. Junto a ella también salieron sus compañeros de reparto en la serie La Caza Megan Montaner y Félix Gómez y antes lo habían hecho Iris Tió y Dennis González, estrellas del equipo nacional de natación artística.

Fue al final del programa cuando la intérprete salmantina quiso hacer un manifiesto de apoyo a la población gazatí y condenó los incontables ataques de Israel, que según las autoridades de la Franja han dejado más de 64.900 asesinados desde la ofensiva desatada el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, la relatora de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, multiplicó la cifra por 10 y aseguró este miércoles que "deberíamos empezar a pensar en 680.000 muertos", de los que 380.000 sería menores de cinco años.

Con esto contexto, Alonso tomó la palabra y fue muy clara: "Puedo decir una cosa que no tiene que ver con la serie". "Tengo que comentar que el lunes pasado hubo un acto en la Puerta del Sol donde de 12 de la mañana a 10 de la noche se leyeron sin parar los nombres de niñas y niños asesinados por Israel, no dio tiempo a leerlos todos porque son muchos", comenzó diciendo.

Alonso contó que ella leyó a las siete de la tarde e iba por los nombres de los niños de 4 años. "Las cifras oficiales son 18.500, pero se estiman que son muchos más", aseguró la actriz.

Entonces quiso hacer una reflexión sobre los números: "A veces mola pararse y pensar qué significan estas cifras porque a veces leemos los periódicos y vemos las cifras aumentar, pero es que te paras a pensar lo que significa y es atroz".

"Es algo tan atroz que debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas, deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad porque hay un genocidio y frente a la barbarie", remató la actriz, cuyas palabras fueron muy aplaudidas por el público concentrado en el teatro y también en redes sociales.

En X su vídeo lleva en escasas horas más de 300.000 reproducciones, 9.000 me gusta y ha sido compartido más de 2.000 veces.