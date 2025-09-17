En Reino Unido ponen a parir a Javier Bardem de una forma pocas veces vista en España

Javier Bardem fue uno de los nombres propios de los premios Emmy. El actor estaba nominado a mejor actor de reparto por la antología Monsters: la historia de Lyle y Erik Menendez y se presentó en la alfombra roja con una kufiya palestina al cuello, algo que ha dado que hablar en todo el mundo.

"Estoy aquí para denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza", dijo a los medios. El actor, además, alzó la voz para reclamar "las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".

El diario británico The Telegraph ha dedicado un artículo al actor y lo acusan de "simbolizar la estupidez de Occidente por apoyar a Hamás". Unas palabras duras que en España no suelen ser habituales ya que los medios españoles sí conocen la labor del actor y de su familia.

"Hay miles, decenas de miles de niños muriéndose de hambre y lo llaman autodefensa. Ahora el mundo por fin sabe lo que está sucediendo", comentó también Bardem a los medios.

Desde el medio británico han señalado que "la kufiya es un símbolo escalofriante de la peligrosa estupidez de Occidente". Una frase que han usado de titular de la noticia, firmada por el periodista David Christopher Kaufman.

"Cuán equivocadas son sus ideas sobre Israel y el conflicto que hay en la Franja de Gaza. No hay nada que exponga mejor la peligrosa superficialidad del actor y su inquina hacia Israel que el triste pañuelo, asociado a Yasser Arafat y la asesina 'resistencia' Palestina, enrollada sin cuidado alrededor de su cuello", dice el citado medio.

Además, aseguran que Bardem "ha mostrado su ignorancia sobre la causa que abandera" y han llegado a decir que su problema es "su ceguera moral".

Llamó "nazis" a las FDI

No es la primera vez que Bardem defiende públicamente el pueblo palestino y carga contra Israel. El pasado mes de agosto llamó "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel en su cuenta de Instagram.

"FDI son unos NAZIS. ¿Recordáis el personaje de Amon Goth en La lista de Schindler? Un oficial de las SS sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento. Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad. Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino", dijo entonces el actor.