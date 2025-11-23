Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Silvia Intxaurrondo da la bienvenida al hijo de Xabier Fortes y aprovecha para mandarle un mensaje
Silvia Intxaurrondo da la bienvenida al hijo de Xabier Fortes y aprovecha para mandarle un mensaje

La publicación lleva ya más de 2.000 'me gusta' y subiendo...

Andrea Cadenas de Llano Sosa
La periodista Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1.TVE

El hijo de Xabier Fortes (Daniel Fortes) ha sido acusado en los últimos días por figuras como Carmen Sastre o Miguel Ángel Idígoras de trabajar en el Canal 24 horas por ser familiar del periodista de RTVE (Xabier Fortes), algo que el padre ha negado rotundamente.  

"Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense) ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año", señaló el mismo periodista tras las acusaciones. 

Una de las que ha querido pronunciar al respecto ha sido la periodista de la cadena pública, Silvia Intxaurrondo, quien ha respondido a una publicación de Fortes subida a 'X' (antes conocido como Twitter), y le ha querido desear "una carrera exitosa" . 

"Como siempre contesto a las ofensas, con más motivo si se meten con mi hijo simplemente por llevar mi apellido. La campaña la empezó una exdirectiva de TVE, acusándome falsamente de haberle contratado en TVE y amañado unas oposiciones para hacerle fijo. Es tan burdo de mi...", señalaba Fortes en la red social.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

"Pues yo aprovecho para dar la bienvenida a un joven periodista a este oficio maravilloso. Le deseo una carrera exitosa como la de su padre", ha contestado la periodista a Fortes (padre). La publicación lleva ya más de 63.000 reproducciones, 2.000 'retuits' y 330 comentarios. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 