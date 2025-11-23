Silvia Intxaurrondo da la bienvenida al hijo de Xabier Fortes y aprovecha para mandarle un mensaje

El hijo de Xabier Fortes (Daniel Fortes) ha sido acusado en los últimos días por figuras como Carmen Sastre o Miguel Ángel Idígoras de trabajar en el Canal 24 horas por ser familiar del periodista de RTVE (Xabier Fortes), algo que el padre ha negado rotundamente.

"Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense) ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año", señaló el mismo periodista tras las acusaciones.

Una de las que ha querido pronunciar al respecto ha sido la periodista de la cadena pública, Silvia Intxaurrondo, quien ha respondido a una publicación de Fortes subida a 'X' (antes conocido como Twitter), y le ha querido desear "una carrera exitosa" .

"Como siempre contesto a las ofensas, con más motivo si se meten con mi hijo simplemente por llevar mi apellido. La campaña la empezó una exdirectiva de TVE, acusándome falsamente de haberle contratado en TVE y amañado unas oposiciones para hacerle fijo. Es tan burdo de mi...", señalaba Fortes en la red social.

"Pues yo aprovecho para dar la bienvenida a un joven periodista a este oficio maravilloso. Le deseo una carrera exitosa como la de su padre", ha contestado la periodista a Fortes (padre). La publicación lleva ya más de 63.000 reproducciones, 2.000 'retuits' y 330 comentarios.