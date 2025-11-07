Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
Virales

Virales

La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos

El momento, que ha sido compartido por una usuaria en 'X' (antes conocido como Twitter) lleva ya más de 38 mil reproducciones, 800 'retuits' y unos 2.000 'me gusta'.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Silvia Intxaurrondo y Miriam Nogueras
Silvia Intxaurrondo y Miriam NoguerasLa Hora de la 1

Este jueves Junts cumplió sus amenazas y anunció el "bloqueo" de la legislatura presentando enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno y afirmando que no votará a favor de las que están terminando su tramitación. Esto sucedió apenas una semana después de que la formación decidiese romper con el PSOE y terminar con el diálogo y las negociaciones.

El anuncio lo hizo, precisamente, la portavoz de la formación, Miriam Nogueras, quien aseveró que "Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o 'La ley Begoña'". "Esta gente vive en una realidad paralela y yo creo que lo de hoy ha sido un baño de realidad. Lo que pase a partir de ahora se lo van a tener que preguntar al Gobierno español", agregó entonces. 

Tras la ruptura, la portavoz ha participado en una fugaz entrevista con la presentadora de televisión Silvia Intxaurrondo, quien le ha preguntado, fiel a su estilo, qué tres cosas van a mejorar en Cataluña a partir de hoy gracias a esta medida, entre otras cuestiones. Dicha pregunta ha tenido que hacerla hasta dos veces, pues la portavoz no ha sido capaz de enumerar tres asuntos en concreto. 

"Sra Nogueras, no me de la vuelta a la pregunta, (...) le pido que me cite tres asuntos que van a mejorar en Cataluña a partir de hoy, gracias al bloqueo de Junts al Gobierno", le ha repreguntado la periodista a la portavoz, que por unos segundos se ha quedado sin palabras. 

"Mira yo lo que si le puedo decir es que por ejemplo a los autónomos no se les va a subir la cuota. No va a haber unos presupuestos más que no lleguen nunca a Cataluña", ha respondido finalmente, aunque nuevamente sin concretar los tres asuntos que le había preguntado la periodista y que podrían mejorar la situación de la comunidad tras dicho bloqueo.

El momento, que ha sido compartido por una usuaria en 'X' (antes conocido como Twitter) lleva ya más de 38 mil reproducciones, 800 'retuits' y unos 2.000 'me gusta'. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 