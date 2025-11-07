La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos

Este jueves Junts cumplió sus amenazas y anunció el "bloqueo" de la legislatura presentando enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno y afirmando que no votará a favor de las que están terminando su tramitación. Esto sucedió apenas una semana después de que la formación decidiese romper con el PSOE y terminar con el diálogo y las negociaciones.

El anuncio lo hizo, precisamente, la portavoz de la formación, Miriam Nogueras, quien aseveró que "Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o 'La ley Begoña'". "Esta gente vive en una realidad paralela y yo creo que lo de hoy ha sido un baño de realidad. Lo que pase a partir de ahora se lo van a tener que preguntar al Gobierno español", agregó entonces.

Tras la ruptura, la portavoz ha participado en una fugaz entrevista con la presentadora de televisión Silvia Intxaurrondo, quien le ha preguntado, fiel a su estilo, qué tres cosas van a mejorar en Cataluña a partir de hoy gracias a esta medida, entre otras cuestiones. Dicha pregunta ha tenido que hacerla hasta dos veces, pues la portavoz no ha sido capaz de enumerar tres asuntos en concreto.

"Sra Nogueras, no me de la vuelta a la pregunta, (...) le pido que me cite tres asuntos que van a mejorar en Cataluña a partir de hoy, gracias al bloqueo de Junts al Gobierno", le ha repreguntado la periodista a la portavoz, que por unos segundos se ha quedado sin palabras.

"Mira yo lo que si le puedo decir es que por ejemplo a los autónomos no se les va a subir la cuota. No va a haber unos presupuestos más que no lleguen nunca a Cataluña", ha respondido finalmente, aunque nuevamente sin concretar los tres asuntos que le había preguntado la periodista y que podrían mejorar la situación de la comunidad tras dicho bloqueo.

El momento, que ha sido compartido por una usuaria en 'X' (antes conocido como Twitter) lleva ya más de 38 mil reproducciones, 800 'retuits' y unos 2.000 'me gusta'.