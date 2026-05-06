Silvia Intxaurrondo destroza en dos minutos a Miguel Ángel Rodríguez: "La pregunta del millón es..."

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este miércoles en los juzgados, donde se le acusa de revelación de secretos por difundir los datos de dos periodistas de El País.

A la puerta de los mismos ha negado que cometiera revelación de secretos al difundir en un chat datos de dos periodistas y ha asegurado que ningún policía le facilitó esa información, sino que fue "un vecino enfadado porque habían molestado a su hija" el que le envió una foto y él les reconoció.

Sobre esto se ha pronunciado en La Hora de La 1 la periodista Silvia Intxaurrondo, que no se ha creído las palabras del jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Lo cierto es que a estos dos periodistas del diario El País les habían identificado dos policías nacionales. La pregunta del millón es si los policías pasaron esa información a Miguel Ángel Rodríguez. Cosa que sería totalmente ilegal", ha dicho de primeras la periodista este miércoles.

Ha añadido la periodista que va todo tan rápido que no se repara en ciertos detalles: "El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ¿es que los vecinos de la presidenta tienen su teléfono?".

"Que le ha pasado la información un vecino, ¿qué hace un vecino de Isabel Díaz Ayuso con el móvil del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso? Digo, porque a veces lo contamos tan de seguido", ha dicho antes de dar paso a varias preguntas clave.

"Que dice Miguel Ángel Rodríguez que es que un vecino de la presidenta tenía su teléfono y les pasó la información ¿y qué hace un vecino de Isabel Díaz Ayuso o de Alberto Quirón con el teléfono del jefe de Gabinete de la vecina? No sé", ha dicho tajante la periodista Silvia Intxaurrondo.