Silvia Intxaurrondo ve lo que ha hecho Marc Giró para responder a los insultos, recoge el guante y deja un comentado tuit 

La presentadora de La hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, ha respondido a Marc Giró por el monólogo que hizo este martes en su programa de TVE, Late Xou, como respuesta a aquellos que le han insultado en los últimos días y que le han calificado de "sanchista" y de ser seguidor del PSOE.

"Queremos volver a dar voz a algunos de nuestros odiadores habituales porque está también es su televisión, aunque a veces lo duden. Bienvenidos a una nueva edición de Esta noche nos insultan, en la que haremos un monográfico con mensajes que hemos recibido a través de las redes sobre mi supuesta devoción, y de todos los trabajadores de RTVE, al PSOE y a Pedro Sánchez", comenzó diciendo el presentador.

Tras relatar algunos en los que le habían citado, afirmó que le pueden llamar "pseudoprogresista, nazi, subproducto, lameculos, payaso, cocainómano o catalán" porque le molesta menos, pero que por sanchista no pasa.

Ahí fue cuando relató esa ficticia escena con una amiga, que le decía que era socialista y sanchista porque trabaja en RTVE y, como llegaban tarde a la modista, le pedía que llamara a Moncloa para solicitar el Falcon, aunque tuviera que mentir diciendo que iban a una manifestación a favor del pueblo palestino.

En una reproducción de esa conversación, de Moncloa le dijeron que no le iban a dar el Falcón y así se lo justificaban: "Lo había solicitado Silvia Intxaurrondo para ir al gimnasio". Lo que sí que le prestaban en ese sketch era un helicóptero. "Desde entonces lo utilizo mucho, ahora he pedido que venga porque tengo una cena y no se lo voy a negar, me encanta ser socialista", ironizó.

Intxaurrondo, tirando de humor, ha contestado a este monólogo desde su cuenta de X: "Ey, Marc y Late Xou, para subir al Falcon hace falta cierto porte y cierta gracia 😎 Puedes probar a pedir el patinete a Broncano de La Revuelta".

Su respuesta está arrasando con casi medio millar de reproducciones en pocas horas y más de 8.000 me gusta.