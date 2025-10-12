Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Su sobrino de 3 años sale a la calle con un disfraz de 'Spider-Man', alguien le dice algo y suelta una frase de película
Virales

Virales

Su sobrino de 3 años sale a la calle con un disfraz de 'Spider-Man', alguien le dice algo y suelta una frase de película

23.000 'me gusta' y subiendo.

Sergio Coto
Sergio Coto
Foto del rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'.PA Images via Getty Images

Ser un superhéroe es el sueño de muchos niños. Una realidad que parece lejana, aunque los más pequeños nunca pierdan la esperanza. De hecho, en muchas ocasiones tratan de meterse en el papel y se ponen el traje de algunos de estos personajes.

Por carnaval y también por Halloween, aunque de poco miedo, disfrazarse de alguno de ellos se ha convertido en una experiencia muy buena para muchos de ellos. Imitando a lo que algunos actores, como Robert Pattinson- que interpreta a Batman- o Tom Holland- que interpreta a Spider-Man-, llevan tiempo haciendo.

Con el objetivo de intentar parecerse a sus personajes favoritos, los más pequeños de la casa quieren ponerse ese traje para ir al colegio o al salir a la calle para ir a comprar o dar un paseo.

Una situación que ha vivido el profesor y escritor Alejandro Arcila, @alercilo en la red social X, cuando su sobrino de 3 años ha salido a la calle equipado con el disfraz de Spider-Man.

"Mi sobrino (3 años) se pone un disfraz de Spiderman, un señor en la calle dice 'uy, Spiderman", ha contado, en primer lugar, sin que nadie se esperara cuál iba a ser la reacción del pequeño.

"Él sorprendido comenta: 'Mamá, ese señor me reconoció' ❤️", respondió, como si del verdadero superhéroe creado por Stan Lee se tratara. Su reacción ha provocado un terremoto en la red social X.

El mensaje acumula en pocas horas más de 23.000 me gusta y muchos usuarios no han dudado en poner en valor el ingenio del pequeño. "A mi hija cuando la llevé a Disney estaba de moda Frozen y vio a Elsa y se tomó la foto y cuando pasó por el desfile (otra Elsa evidentemente) justo la miró y le dijo adiós y mi hija se voltea con una felicidad indescriptible '¡me reconoció! ¡Me reconoció!", ha contado otra usuaria.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 