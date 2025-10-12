Su sobrino de 3 años sale a la calle con un disfraz de 'Spider-Man', alguien le dice algo y suelta una frase de película

Ser un superhéroe es el sueño de muchos niños. Una realidad que parece lejana, aunque los más pequeños nunca pierdan la esperanza. De hecho, en muchas ocasiones tratan de meterse en el papel y se ponen el traje de algunos de estos personajes.

Por carnaval y también por Halloween, aunque de poco miedo, disfrazarse de alguno de ellos se ha convertido en una experiencia muy buena para muchos de ellos. Imitando a lo que algunos actores, como Robert Pattinson- que interpreta a Batman- o Tom Holland- que interpreta a Spider-Man-, llevan tiempo haciendo.

Con el objetivo de intentar parecerse a sus personajes favoritos, los más pequeños de la casa quieren ponerse ese traje para ir al colegio o al salir a la calle para ir a comprar o dar un paseo.

Una situación que ha vivido el profesor y escritor Alejandro Arcila, @alercilo en la red social X, cuando su sobrino de 3 años ha salido a la calle equipado con el disfraz de Spider-Man.

"Mi sobrino (3 años) se pone un disfraz de Spiderman, un señor en la calle dice 'uy, Spiderman", ha contado, en primer lugar, sin que nadie se esperara cuál iba a ser la reacción del pequeño.

"Él sorprendido comenta: 'Mamá, ese señor me reconoció' ❤️", respondió, como si del verdadero superhéroe creado por Stan Lee se tratara. Su reacción ha provocado un terremoto en la red social X.

El mensaje acumula en pocas horas más de 23.000 me gusta y muchos usuarios no han dudado en poner en valor el ingenio del pequeño. "A mi hija cuando la llevé a Disney estaba de moda Frozen y vio a Elsa y se tomó la foto y cuando pasó por el desfile (otra Elsa evidentemente) justo la miró y le dijo adiós y mi hija se voltea con una felicidad indescriptible '¡me reconoció! ¡Me reconoció!", ha contado otra usuaria.