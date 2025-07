La nueva era de los superhéroes de DC arranca con 'Superman', el alienígena más humano

Cuando el universo de héroes de DC parecía desmoronarse hasta el punto de percibirse como irrecuperable, el director y productor James Gunn tomó las riendas y se puso a trabajar para darle un lavado de cara y el primer paso fue el superhéroe por excelencia de la franquicia.

Dicen que Superman es el alienígena más humano. Es lo que ha conseguido transmitir Gunn en la nueva película del superhéroe, que se estrena este viernes 11 de julio en cines, y que marca el inicio de una nueva era en la franquicia. Tras tanto tiempo de espera, no ha decepcionado.

Gunn ha conseguido humanizar el personaje a la perfección, una perspectiva en la que no se había profundizado de este modo hasta ahora. Lo hace sin que Clark Kent caiga en la victimización ni en la autocompasión. De hecho, su humanidad no lo debilita, sino que lo enriquece. Demuestra que Superman no es grande a pesar de sus emociones, sino que lo es precisamente por ellas.

"La película da muy buenas sensaciones para un universo nuevo, puede parecer que hay muchos personajes, pero está todo muy bien metido. Era complicado meter un mundo tan complejo y establecido como han hecho en esta película y, sin embargo, funciona", ha analizado para El HuffPost el director y creador de contenido Álvaro Wasabi.

David Corenswet: aprobado con matrícula de honor

El actor David Corenswet cumple las expectativas y las supera con creces con una naturalidad desarmante. "Convence, sin llegar a ser, a lo mejor, ese imponente físico que vemos en Henry Cavill, por hacer comparaciones odiosas. Es un actor que está a la altura del personaje y lo hace muy bien", puntualiza Wasabi.

Por otro lado, quien supera, y por mucho, las expectativas en el actor Nicholas Hoult en su papel del intimidante Lex Luthor. Su talento para la interpretación le deja uno de sus mejores papeles hasta la fecha y uno de los mejores villanos de la franquicia de superhéroes. "Es lo que más me ha gustado de la película", confiesa Wasabi.

Clark Kent y Lois Lane: la mejor química hasta el momento

El punto más positivo de la película es la increíble química entre David Corenswet y Rachel Broshanan como Clark Kent y Lois Lane. Dejan un detalle muy notable de cómo se abordan las relaciones personales de Superman. Su vínculo con Lois Lane se aleja del simple accesorio romántico, sino como una conexión real, hecha de conversaciones sinceras, desacuerdos y complicidades cotidianas.

Ni siquiera cae en el cliché de la dama en apuros. De hecho, a lo largo de la obra, Lois, a su modo, le ayuda más a él que no al contrario. Aunque son apenas tres meses desde que empezaron su relación, no es simplemente una pareja, sino su igual, su ancla en el mundo humano. Gunn le da el espacio suficiente en pantalla para demostrar que su papel no es un accesorio.

David Corenswet, el nuevo 'Superman'. GTRES

La política y el poder de las redes sociales

Gunn trae a la historia temas que podrían ser un fiel reflejo de la realidad. Dos países en conflicto porque uno pretende matar e invadir al vecino y es Lex Luthor quien está detrás ayudando para que se lleve a cabo.

No pasa desapercibido tampoco el odio en las redes sociales. "Se habla de muchos temas de actualidad en 2025: fake news, desinformación, el gran poder de las corporaciones... El tecnofeudalismo. Lo hace integrándolo muy bien y de manera muy sensata", analiza Wasabi.

La kriptonita de James Gunn

La comedia de Gunn es un estilo único, que introduce en muchas de sus películas y esta no ha sido la excepción. Aunque en ocasiones funcionó, también actúa de kriptonita para el resultado final: Superman no es un personaje acostumbrado a situaciones cómicas.

El guion no es perfecto y a veces deriva entre la inconsistencia y la falta de tiempo para interpretar cada uno de los puntos de la película. El vestuario sigue dividiendo a muchos, como a Wasabi: "No me convence en general ninguno, ni el de Superman".

Gunn nos recuerda por qué Superman inspiró desde el principio: es alguien con el poder de cambiar el mundo, pero que cada día elige hacerlo con bondad, esperanza y sobre todo con contención. Es precisamente en ese acto constante en el que debe hacer una elección donde Gunn lo retrata con sensibilidad y respeto. Es, quizás, el Superman más humano que ha llegado a la pantalla grande.