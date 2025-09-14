Sube una foto de lo que escuchaba con su MP3 en 2008 y la nostalgia lo inunda absolutamente todo

El usuario Wicked Blue (@Azupuma) ha subido una fotografía a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida comoTwitter, que ha despertado la nostalgia de toda la comunidad tuitera.

En concreto, el usuario ha compartido una captura de pantalla enseñando cuáles son las canciones que tenía guardadas en su dispositivo MP3 en el año 2008. "Encontré mi MP3, lo que escuchaba en el 2008", ha tuiteado, justo antes de adjuntar la imagen.

"Yellow submarine" de The Beatles; "Don't worry, be happy" de Bob Marley; "Give it to me" de Madona; "Snakernight" de Vanessa Hudgens o "Magic" de Pilot son algunos de los temazos de la época que se pueden ver en la imagen.

Además, también ha llamado la atención la cantidad de canciones de películas de Disney que hay, como "Bajo el mar" de La sirenita, o distintas canciones de Aladdin o de Hércules.

Incluso había lugar para la música clásica, con el mítico "Para Elisa" de Beethoven, y también para algunas canciones de reggaeton clásicas por aquella época, como "Yo soy tu gatita" de La Factoría o "Llorarás por mí" de Chapa C.

Una selección musical de lo más variada que refleja muy bien la moda de la época e incluso la edad que más o menos podría tener el tuitero por aquel entonces, ya que muchos usuarios han admitido que esa podría haber sido perfectamente su lista de reproducción.

Además es curioso porque muchos usuarios, los nacidos ya en plena era digital, ni siquiera han visto nunca un MP3, sin embargo, esta vez los nostálgicos han ganado la batalla, haciendo que la publicación supere ya los 1,2 millones de visualizaciones y los 50.000 'me gustas'.

"Que cosa maravillosa pasar de Para Elisa a Perdóname"; "Bajo del mar y el gospel de las musas de Hércules son TEMONES"; "El nivel de iconicidad de esta playlist es fuerte", han comentado algunos usuarios, emocionados.