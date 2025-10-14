Susanna Griso se entera en pleno directo en 'El Hormiguero' de que es la ganadora del premio Antena de Oro

Este martes la protagonista de El Hormiguero es una persona de la misma casa, la periodista Susanna Griso. La presentadora, que lleva al frente del programa matinal Espejo Público casi 20 años, se ha levado una enorme y grata sorpresa en pleno directo.

Y es que durante la entrevista el presentador del programa de Antena 3, Pablo Motos, le ha dado la noticia a la periodista de que ha sido la ganadora del premio Antena de Oro por su programa Espejo Público.

"Es un gusto siempre hablar contigo", ha dicho Motos, en el momento que parecía que iba a finalizar la entrevista. "No hombre, el gusto es mío", ha contestado la periodista, dándola también por acabada.

Pero, justo en ese momento, el presentador de El Hormiguero ha soltado el bombazo: "Y quiero, me han encargado, que te dé una noticia. ¡Y es que te han la Antena de Oro por tu programa Espejo Público!".

"Ay, qué bien. ¡Qué ilusión!", ha respondido la periodista con una gran sonrisa, enterándose en ese mismo instante de la víctoria mientras recibía una enorme ovación y un sinfín de aplausos del público allí presente.

Además, Griso ha querido agradecer también la decisión del jurado mientras recibía también los aplausos del mismo Pablo Motos. "Gracias, ¡qué buena noticia! Muchas gracias al jurado", ha añadido la presentadora.

La Antena de Oro es un premio que se otorga anualmente en España la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE) para reconocer la labor de los profesionales de la radio y la televisión

Los nominados son periodistas, presentadores, programas y otros profesionales destacados del sector de la comunicación a los que se premia la trayectoria y el trabajo realizado tanto en radio como en televisión.

Además, se trata de un premio muy valorado en la profesión, ya que lleva otorgándose desde 1962 y los galardones son concedidos por compañeros y profesionales del mismo gremio.