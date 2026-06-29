Susanne, alemana: "Más de 40 años en el extranjero, nada podía sorprenderme hasta que llegué a España"

Susanne es una alemana que crea contenido en TikTok (@auswandernachspanien) y lleva 40 años viviendo en el extranjero, por lo que ha conocido diferentes culturas y ha vivido experiencias tanto para bien como para mal. Por eso llegó a pensar que ya nada le podía sorprender. Hasta que llegó a España.

"Más de 40 años en el extranjero y pensé que nada podría sorprenderme ya. Entonces llegó España. Cuando digo más de 40 años en el extranjero, realmente lo digo en serio. Desde que tenía tres años vivo fuera de mi país natal y he conocido diferentes países, culturas y formas de vida", ha expresado al principio del vídeo.

Estaba convencida de que nada le podía sorprender de manera tan rápida. Al mudarse a España, pensó que el mayor cambio sería el clima: "El mar, la forma de vida relajada. Estaba tan equivocada. El mayor cambio ocurrió en mí misma".

"Esta lección se la debo a España

"Después de más de 40 años en el extranjero, estaba convencida de ser una persona paciente, pero España me demostró que la paciencia significa otra cosa. Aquí no todo funciona de inmediato, no todo el mundo tiene prisa, no todo proceso tiene que ser rápido y eso es precisamente lo que al principio me supuso un gran desafío", ha relatado.

Si algo ha aprendido es que adaptarse no es una debilidad, sino una fortaleza: "Quien está dispuesto a adoptar una nueva cultura, nuevas costumbres y un ritmo de vida diferente, crece como persona. Todavía trabajo con la misma pasión que antes".

"Me gusta hacer las cosas de manera eficiente y precisa, asesorar a las personas y acompañarlas en su proceso de emigración, pero he aprendido a ser más paciente y esta valiosa lección se la debo a España", ha rematado Susanne, quien ha dado su visto bueno a uno de los comentarios más sonados del vídeo: "Solo se vive una vez".