Una estadounidense afincada en España, sobre una costumbre que no logra entender: "Decís cuñada y suegra aunque no estéis casados"

Mudarse a otro país implica aprender un idioma, adaptarse a nuevas costumbres y, muchas veces, descubrir pequeños detalles cotidianos que sorprenden más que las grandes diferencias culturales. Es precisamente en esos gestos aparentemente insignificantes donde muchos extranjeros encuentran las mayores curiosidades de la vida en España.

Eso es lo que le ha ocurrido a Rachel Anne (@RachelAnne_), una creadora de contenido estadounidense que vive en España y comparte en YouTube sus experiencias adaptándose a la cultura española.

En uno de sus últimos vídeos, la joven ha confesado una costumbre que sigue sin terminar de comprender pese al tiempo que lleva viviendo en el país: la facilidad con la que los españoles llaman "cuñados", "suegros" o "nueras" a familiares políticos... incluso cuando no existe ningún matrimonio.

"Necesito que me expliquéis esto"

Mientras hablaba sobre su mudanza, Rachel Anne recordaba que una de las cosas que más echa de menos de su antigua casa en Madrid era vivir cerca de la hermana de su pareja.

"La cosa que más echo de menos de vivir aquí en el centro es estar viviendo al lado de mi cuñada. Es que era tan triste, porque justo el momento que mi cuñada se mudó...", comienza diciendo antes de detenerse para hacer una confesión que llevaba tiempo rondándole la cabeza.

"¡Bueno, una cosa que me chocó es que la gente aquí dice cuñada aunque no estés casada aún! Se dice cuñada, cuñado… todo eso. Incluso si solo sois novios. Necesito que me expliquéis esto. Y suegra y suegro y todo eso también, ¿eh?", comenta entre risas.

"Como la gente lo hace, pues yo también"

La creadora de contenido norteamericana reconoce que, aunque la costumbre le sigue pareciendo llamativa, ha terminado adoptándola por completo. "Pero como la gente lo hace, pues yo también lo hago, aunque no estamos casados aún. Que en algún momento a lo mejor...", explica.

"La cosa es que aunque no estamos casados aún, nosotros nos llamamos cuñadas y suegros y todo eso", continúa comentando Rachel Anne, quien se muestra contenta de haber adoptado este lenguaje con su familia política.

Esta curiosa reflexión ha desatado las risas entre sus seguidores españoles, quienes no suelen dar mucha importancia a este matiz, y ha generado decenas de comentarios intentando explicar el motivo de esta costumbre tan extendida.

Los españoles tienen clara la explicación

Muchos usuarios coinciden en que no existe una norma escrita, sino una forma práctica y cercana de referirse a la familia de la pareja cuando la relación ya es estable.

"Lo de cuñada, suegra, nuera... sin estar casados es economía del lenguaje y también representa lo cercanos que somos todos en general", resume uno de los comentarios más apoyados.

Otro usuario apunta una explicación similar: "Lo de cuñada/suegra y tal es porque es más rápido que decir 'la hermana o la madre de mi novio' y también se supone que si ya tienes relación con ellas es que la cosa va suficientemente en serio como 'si estuvierais casados', pero sin firmar".