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Un propietario chino compra un apartamento en el piso 34 de un edificio de 32 plantas y no recibe ninguna compensación
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Un propietario chino compra un apartamento en el piso 34 de un edificio de 32 plantas y no recibe ninguna compensación

La propiedad tenía un precio muy inferior al del mercado.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de varios edificios en construcción en China
Compra una casa en el piso 34 de un inmueble que solo tiene 32 plantas.Getty Images

Comprar una vivienda suele ser una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Pero, ¿qué ocurriría si, después de años de espera, descubrieras que el piso que habías pagado nunca llegó a existir? Eso es exactamente lo que le ocurrió a un comprador en China, cuya historia parece sacada de una película, pero terminó convirtiéndose en una larga batalla para recuperar su dinero.

La historia comenzó en 2013, cuando un hombre de apellido Shen compró sobre plano un apartamento de unos 90 metros cuadrados cerca de la ciudad china de Xi'an. Durante cuatro años esperó la entrega de su vivienda situada en la planta 34 de un edificio de nueva construcción, hasta que la promotora le comunicó una noticia tan inesperada como surrealista: en realidad el inmueble solo tenía 32 pisos.

Según informa Focus, la propiedad tenía un precio muy inferior al del mercado en aquel momento. La promotora pedía 2.646 yuanes (unos 340 euros) por metro cuadrado, por lo que Shen realizó un pago inicial de 117.700 yuanes (unos 15.000 euros). No obstante, el proyecto estaba levantado sobre un terreno con derechos de propiedad limitados, una fórmula muy controvertida en China porque ofrece escasa protección legal a los compradores.

El caso llegó a los tribunales

Cuando el promotor le comunicó a Shen que el edificio no tenía las plantas anunciadas y que su propiedad en realidad no existía, le ofreció otro apartamento como alternativa. Sin embargo, en ese momento no pudo pagar la cantidad adeudada, por lo que la operación no llegó a cerrarse y esa vivienda terminó vendiéndose a otro comprador. Desde entonces, Shen ha reclamado la devolución de su dinero.

Aunque recuperó parte de la cantidad entre 2020 y 2022, todavía sigue esperando el pago de unos 74.700 yuanes (unos 9.544 euros). Además, Shen contactó con un servicio de mediación en Xi'an que le aseguró que, en caso de más retrasos, se le concedería una indemnización de 47.000 yuanes (unos 6.000 euros). Por ello, el hombre esperó en vano el pago pendiente hasta mayo de este año y finalmente inició acciones legales.

Una vez que el caso llegó a los tribunales, las autoridades descubrieron un nuevo obstáculo: la promotora carecía de bienes registrados a su nombre, lo que dificulta ejecutar la resolución judicial y recuperar el dinero. Por todo ello, la historia ha reavivado el debate en China sobre los riesgos de adquirir viviendas en promociones con escasas garantías legales y la importancia de verificar la situación urbanística antes de firmar un contrato. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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