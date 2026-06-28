Un divulgador lanza una advertencia sobre el Mediterráneo: "Las probabilidades de un tsunami en los próximos 30 años son del 100%"

Un vídeo publicado por el divulgador científico @APalazzon en TikTok ha despertado la preocupación y la curiosidad de miles de usuarios al abordar una amenaza de la que apenas se habla en España: el riesgo de tsunamis en el Mediterráneo.

Durante su intervención, el creador de contenido realiza una afirmación que no deja indiferente a nadie: "Las probabilidades de un tsunami en el Mediterráneo en algún punto del Mediterráneo en los próximos 30 años son del 100%".

Sin embargo, rápidamente introduce un importante matiz para evitar alarmismos innecesarios. "No son como los que imaginamos de las películas o esas imágenes que vimos de Tailandia, Sri Lanka o Japón", aclara.

No sería una ola gigante, pero sí muy peligrosa

Según explica, los expertos suelen hablar de tsunamis de al menos un metro de altura. Una cifra que a simple vista puede parecer poco preocupante, pero que en realidad esconde un enorme potencial destructivo. "Un tsunami de un metro no es una ola de un metro", insiste.

La diferencia radica en que un maremoto arrastra la energía acumulada en enormes masas de agua y puede penetrar tierra adentro con una fuerza muy superior a la que asociamos a una ola convencional.

Para ilustrarlo, compara sus efectos con las inundaciones provocadas por fenómenos extremos como la dana. "Treinta centímetros de agua pueden mover un coche pequeño y sesenta centímetros pueden arrastrar un vehículo grande", recuerda.

Por ello, señala que un tsunami de apenas un metro podría resultar mortal para personas que se encuentren en playas, puertos o zonas costeras bajas.

El problema del Mediterráneo

El divulgador destaca que el principal riesgo del Mediterráneo no es tanto el tamaño de los tsunamis como la rapidez con la que podrían llegar a la costa. Mientras que en océanos como el Pacífico pueden pasar horas entre un terremoto submarino y la llegada de la ola, en el Mediterráneo las distancias son mucho menores. "El Mediterráneo es pequeño", resume.

Uno de los puntos que más preocupa a los expertos es el mar de Alborán, entre España y el norte de África, donde se encuentra la conocida falla de Averroes. Según explica, si se produjera allí un terremoto capaz de generar un maremoto, ciudades como Málaga o Almería podrían disponer de menos de veinte minutos de margen para reaccionar.

"Desde que se detecta el movimiento sísmico hasta que llega la ola pasan menos de 20 minutos", advierte.

Puertos, playas y desembocaduras de ríos

El experto señala además que los daños de un tsunami no se limitan únicamente al impacto inicial del agua.

En los puertos, explica, el fenómeno puede generar fuertes corrientes que convierten las dársenas en una especie de "batidora", golpeando embarcaciones entre sí y provocando importantes destrozos.

También alerta sobre las desembocaduras de los ríos, donde la entrada repentina del agua marina podría generar inundaciones río arriba y afectar a poblaciones cercanas.

Su conclusión es clara: aunque el Mediterráneo no suele asociarse con grandes tsunamis como los del Pacífico, el riesgo existe y la combinación de costas muy pobladas, millones de turistas y tiempos de reacción extremadamente reducidos convierte estos fenómenos en una amenaza que los expertos siguen observando muy de cerca.