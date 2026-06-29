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Este insulto en chino se utiliza como 'hijo de p...', pero en realidad significa otra cosa que no tiene nada que ver
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Este insulto en chino se utiliza como 'hijo de p...', pero en realidad significa otra cosa que no tiene nada que ver

Lo explica el influencer chino Jiajun Yin.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Unión de la bandera de China y España.
Unión de la bandera de China y España.Getty Images

Muchos de los que empiezan a aprender un idioma nueva empiezan por las palabras malsonantes. No es raro ver a un inglés o a un alemán insultando en español, o a un español haciéndolo en inglés o en italiano, por poner algunos ejemplos. 

Sin embargo, la cosa se complica cuando se trata de lenguas que poco o nada tienen que ver con las que se hablan en occidente. El chino, uno de los idiomas más complejos, a menudo es una barrera infranqueable incluso para aprender este tipo de expresiones. 

En el programa Los invasores, de la plataforma RTVE Play, el influencer chino Jiajun Yin ha recordado un vídeo que se viralizó en TikTok donde una chica china decía "hijo de puta" en chino, "Wang ba dan".

Según este chico, "wang ba dan" se puede traducir "más o menos como hijo de puta en chino". La viralización de ese vídeo la sufrió en sus propias carnes, pues hubo mucha gente que iba a su bazar exclusivamente para decir esta expresión: "Decían wang ba dan y se iban".

Sin embargo, el asunto ha dado un giro de 360 grados cuando ha revelado lo que realmente significa esta expresión china. "Literalmente no significa hijo de puta; literalmente significa hijo de tortuga", ha confesado Jiajun Yin, desatando las risas del resto de colaboradores. 

El origen del insulto

El insulto chino wáng bā dàn es uno de esos ejemplos en los que la traducción literal puede resultar desconcertante para un hablante occidental. Si se analiza palabra por palabra, la expresión significa "huevo de tortuga".

Para entenderlo, hay que acudir al contexto cultural en el que surge. En el chino tradicional, la palabra evolucionó hasta convertirse en un término despectivo vinculado a la humillación masculina. 

Durante siglos, se utilizó para referirse a hombres considerados deshonrados, especialmente aquellos asociados con la idea de ser cornudos. Esta carga simbólica fue desplazando su significado original hasta convertirlo en una ofensa general.

La expresión se refuerza al añadir huevo. En este tipo de construcciones, el "huevo" actúa como un intensificador que sugiere "descendiente de algo despreciable". No se trata de una relación literal de parentesco, sino de una fórmula lingüística que agrava el insulto.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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