Tamara Gorro asegura que hay que pagar  impuestos, aunque lo acompaña con un pero que va a dar que hablar

La celebrity y modelo madrileña Tamara Gorro ha charlado con el diario El Mundo para hablar de la promoción del que es su sexto libro, Ahora que vuelvo a vivir, y ha sido preguntada entre otras cosas por su faceta como empresaria.

"¿Cómo es la vida de empresaria en España para alguien como usted?", le han cuestionado a Gorro, cuya respuesta fue muy clara: "Ser empresaria en España es muy difícil porque trabajo para pagar".

"Tengo muchas familias que dependen de mí, tengo un equipo fantástico, pero no puedo meter a más gente porque lo que gano lo tengo que pagar en impuestos", ha afirmado Gorro en la entrevista.

Tras esta contestación, la modelo ha sido preguntada por si le molesta pagar impuestos y, de nuevo, ha dado una respuesta que va a dar que hablar.

"Por supuesto que hay que pagar impuestos, pero vamos a tener cierto límite. Yo no quiero pagar la vida de nadie que no está dispuesto a trabajar y no puedo pagar más de lo que genero prácticamente", ha sentenciado.

Además, también ha hablado sobre el feminismo y ha aclarado su postura sobre este asunto: "Yo me considero una persona que defiendo lo que siempre he defendido, apoyarnos y luchar contra el daño a la mujer unidas. Pero no nos matemos entre nosotras".

"Yo no puedo defender que ser feminista sea ir contra el hombre, yo voy contra un maltratador, contra un desgraciado psicópata o contra quien abandona a sus hijas. Pero si es mujer también. Y voy a seguir defendiendo eso, no lo que está de moda. Hemos conseguido cosas increíbles, yo ahora me siento con cuatro hombres y no tengo ningún pudor en llevar la voz cantante", ha finalizado.