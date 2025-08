'The Economist' dice que Sánchez debe dimitir y Ramoncín da la réplica más sonada hasta el momento

El cantante Ramoncín ha estado este sábado en el plató de laSexta Xplica y ha dejado bastante clara la opinión que le merece el artículo que el semanario británico The Economist ha publicado sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El primer ministro español, plagado de escándalos, debería dimitir", ha señalado en el título de la noticia. "Para restaurar la confianza en la democracia española, el presidente del Gobierno debería asumir la responsabilidad y dimitir. No existe una razón de peso para que continúe en el cargo", ha detallado.

The Economist ha señalado que "el crecimiento económico de España comenzó antes que su mandato" y ha afirmado que "se debe más a las reformas de su predecesor conservador, Mariano Rajoy, que a las suyas", aunque no mencionó ninguna de ellas.

Preguntado por ello, Ramoncín ha elevado el tono y ha respondido de forma rotunda. "¿Esto de qué va? Va de que los ciudadanos vivan mejor. ¿Esto de qué va? Que uno otro, de lo que haga, consiga que los ciudadanos vivan mejor", ha reiterado.

"Que se pueda alquilar una casa, que se pueda tener un sueldo, que se pueda llevar a los hijos al colegio, que no tengamos conflictos en las calles", ha razonado el cantante en el plato del programa de La Sexta.

En ese momento, Ramoncín ha asegurado que "es curiosísimo que el The Economist, al que no ha hecho ni caso el PP de todo lo que ha dicho antes, ahora es la hoja parroquial del PP".

"Ahora, como lo ha dicho el The Economist, el presidente se tiene que ir. Pues a ver si Cinco Días le dice a Keir Starmer (primer ministro británico) que se marche también y a ver qué pasa. Me parece que esto no debería tener ninguna importancia. Es una opinión, una línea editorial", ha destacado.

Ramoncín ha hecho hincapié en que "sí vale si lo dice en contra de uno y no vale en contra de otro". "A mí no me gusta jugar a esto. Este 'y tú más', significa que tú también. Se trata de que los ciudadanos tengan una vida mejor y que no vean estos espectáculos y digan que van a votar a estos otros que son los únicos...", ha detallado.

"¿Saben ustedes las encuestas lo que dicen? ¿A dónde quieren votar los jóvenes entre 18 y 25 años? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en el único país de Europa donde la extrema derecha, esta tan ultra y xenófoba, no iba a llegar a ningún sitio? Pues parece que va a llegar y muy lejos", ha zanjado.