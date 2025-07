'The Guardian' resume en un demoledor párrafo lo que el caso de Montoro supone para el PP

"Justo cuando el opositor Partido Popular español pensaba que tenía contra las cuerdas al gobierno socialista de Pedro Sánchez por una serie de escándalos de corrupción, se ha visto golpeado por su propia polémica por el presunto tráfico de influencias de Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda". Así de demoledor es el análisis que le dedica el británico The Guardian al caso que ha sacudido a los populares esta semana.

Hasta quince párrafos le dedica al nuevo caso de corrupción política que se ha descubierto en España: se trata de un análisis profundo donde va desgranando de qué se acusa a Montoro, quién lo sabía y se hace eco de politólogos como Pablo Simón, citando sus palabras en las que, aunque considera que esto da "un respiro a Sánchez", no es el final. Sí "nivela" el juego político.

El medio aprovecha sus declaraciones para explicar cómo esta nueva polémica tiene un claro ganador: la extrema derecha, ya que los dos partidos más votados en España -Partido Popular y Partido Socialista- están salpicados los dos en la actualidad por diversos casos.

Lo cierto es que el verano no ha podido empezar con peores noticias en el panorama político: el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda españolas sobre la corrupción no deja de avivarse. El caso Montoro, investigado por una supuesta "red de influencias" para impulsar reformas legales que favoreciesen a empresas gasistas a cambio de "importantes pagos", no ha hecho sino incrementar la ya más que existente crispación.

Esos abonos habrían sido a la sociedad Equipo Económico (EE), de la que fue socio fundador y presidente Cristóbal Montoro, quien fuera ministro de Hacienda en el Gobierno de José María Aznar, entre el 2000 y el 2004, y el de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018, según informa EFE.

Ante esta investigación, Montoro anunció el pasado jueves que dejaba de ser militante del Partido Popular (PP). Su partido le ha abierto un "procedimiento de información", que queda en suspenso, tras conocerse que es investigado judicialmente.

El juez atribuye a una treintena de personas en este caso los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.