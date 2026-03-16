'The New York Times' describe en siete palabras lo que hizo Javier Bardem en los Oscar: imposible decir más con menos

El prestigioso periódico estadounidense The New York Times ha descrito en siete palabas contundentes lo que hizo Javier Bardem en la gala de los Oscar, donde ante el auditorio proclamó "No a la guerra y libertad para Palestina" antes de la lectura de nominados a mejor película internacional.

Además, el actor llevaba un pin con el lema 'No a la guerra' y otro en apoyo a Palestina". El New York Times hace un repaso a todos los gestos reivindicativos de la gala, pero destaca algo de Bardem: "Fue quizás el más directo de todos".

"Más tarde, Javier Bardem, quien subió al escenario para entregar el premio a la mejor película internacional, fue quizás el más directo de todos. Se acercó al micrófono y comenzó su discurso con una declaración: 'No a la guerra y Palestina libre", es lo que dice en concreto el medio estadounidense.

Las otras reivindicaciones de la gala

En ese mismo artículo se subraya que "uno de los chistes más mordaces de los Oscar vino de Jimmy Kimmel", aunque "ni siquiera era el presentador". "Como saben", dijo Kimmel, quien fue abruptamente censurado el otoño pasado después de hacer un comentario sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, "hay algunos países cuyos líderes no apoyan la libertad de expresión". "No estoy en libertad de decir cuáles. Dejémoslo en Corea del Norte y la CBS", dejó caer.

El New York Times destaca que "Conan O'Brien también lanzó indirectas al presidente Trump sin mencionarlo por su nombre": "En su monólogo de apertura, O'Brien también hizo una reflexión solemne sobre cómo todos los que lo veían eran "demasiado conscientes de que estos son tiempos muy caóticos y aterradores".

Mientras, Bardem dejó clara su postura en declaraciones a Movistar Plus+ durante su paso por la alfombra roja: "Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que hay aquí que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal. Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump".