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'The New York Times' describe en siete palabras lo que hizo Javier Bardem en los Oscar: imposible decir más con menos
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'The New York Times' describe en siete palabras lo que hizo Javier Bardem en los Oscar: imposible decir más con menos

Su gesto está dando mucho que hablar. 

Rodrigo Carretero
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El actor Javier Bardem, en la gala de los Oscar.
El actor Javier Bardem, en la gala de los Oscar.GETTY

El prestigioso periódico estadounidense The New York Times ha descrito en siete palabas contundentes lo que hizo Javier Bardem en la gala de los Oscar, donde ante el auditorio proclamó "No a la guerra y libertad para Palestina" antes de la lectura de nominados a mejor película internacional.

Además, el actor llevaba un pin con el lema 'No a la guerra' y otro en apoyo a Palestina". El New York Times hace un repaso a todos los gestos reivindicativos de la gala, pero destaca algo de Bardem: "Fue quizás el más directo de todos". 

"Más tarde, Javier Bardem, quien subió al escenario para entregar el premio a la mejor película internacional, fue quizás el más directo de todos. Se acercó al micrófono y comenzó su discurso con una declaración: 'No a la guerra y Palestina libre", es lo que dice en concreto el medio estadounidense.

Las otras reivindicaciones de la gala

En ese mismo artículo se subraya que "uno de los chistes más mordaces de los Oscar vino de Jimmy Kimmel", aunque "ni siquiera era el presentador". "Como saben", dijo Kimmel, quien fue abruptamente censurado el otoño pasado después de hacer un comentario sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, "hay algunos países cuyos líderes no apoyan la libertad de expresión". "No estoy en libertad de decir cuáles. Dejémoslo en Corea del Norte y la CBS", dejó caer. 

El New York Times destaca que "Conan O'Brien también lanzó indirectas al presidente Trump sin mencionarlo por su nombre": "En su monólogo de apertura, O'Brien también hizo una reflexión solemne sobre cómo todos los que lo veían eran "demasiado conscientes de que estos son tiempos muy caóticos y aterradores".

Mientras, Bardem dejó clara su postura en declaraciones a Movistar Plus+ durante su paso por la alfombra roja: "Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que hay aquí que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal. Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump".

Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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