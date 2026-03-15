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La doble reivindicación de Javier Bardem en los Oscar 2026, una de ellas salida de los Goya, y un emotivo homenaje familiar
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La doble reivindicación de Javier Bardem en los Oscar 2026, una de ellas salida de los Goya, y un emotivo homenaje familiar

El actor ha recuperado una de sus reivindicaciones más icónicas de los Goya en los premios de la Academia de Hollywood y por supuesto ha recordado a Palestina.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Javier Bardem en una cena previa a los Oscar 2026
Javier Bardem en una cena previa a los Oscar 2026Gilbert Flores

Javier Bardem destaca no solo como un gran actor con proyectos tanto en España como en Hollywood, sino que aprovecha el altavoz tan enorme que le da su fama mundial para dar voz a causas justas y para que se ponga el foco en cuestiones que algunos preferirían silenciar o que se olvidaran.

El español fue elegido para presentar uno de los premios Oscar de la 98º edición. Y al hacerlo, parecía evidente que la Academia de Hollywood no tenía inconveniente en que Bardem llevara algo reivindicativo. Porque el actor no se ha callado nunca, y tampoco durante lo ocurrido con Gaza, que calificó en la televisión estadounidense como de genocidio.

Javier Bardem
  La estrella española ha apostado por un traje marrón y ha lucido un cartel con el mensaje de 'No a la guerra'.WireImage/ Getty Images

Y por supuesto no decepcionó. Pero antes de que apareciera y posara en la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Angeles, su hermano Carlos Bardem publicó en su cuenta de Instagram un par de fotos en las que aparece Javier orgulloso de su reivindicación en forma de cartel y de chapa.

"El coraje de mi hermano. El valor de los gestos donde más pueden costarte", comenzó Carlos Bardem, consciente de que en Estados Unidos determinados gestos pueden salir caros.

"Hoy en el escenario mundial de los Oscar estarán juntos nuestro NO A LA GUERRA y Handala, ese niño descalzo, pobre y con 10 años de edad hasta que los refugiados palestinos vuelvan a su tierra robada. Y estará Pilar Bardem. No puedo sentir más orgullo. Gracias, Javier". 

Con este gesto, Bardem rinde homenaje a la población palestina, a su madre, fallecida en 2021 a los 82 años, y por supuesto hace una crítica a la guerra, pensando en todas las que están teniendo lugar en el mundo, pero sobre todo en la de Irán, llevada a cabo por Estados Unidos e Israel.

Javier Bardem con la pegatina de 'No a la guerra' en los Goya de 2003.
  Javier Bardem con la pegatina de 'No a la guerra' en los Goya de 2003.WireImage

La crítica contra el conflicto no ha sido una chapa o un pin, sino un cartel con un 'No a la guerra' como el de los Premios Goya 2003, cuando el mundo del cine se unió para rechazar la guerra de Irak y la participación española en ella. Ni la movilización de aquella gala, ni la de prácticamente todos los españoles sirvió para que el gobierno de Aznar diera marcha atrás, pero luchar siempre fue importante. Lo ha sido, lo es y siempre lo será.

Las palabras de Javier Bardem

Ofreció unas palabras antes de la gala a Movistar+, donde explicó lo que llevaba con él y que iba a ofrecer unas palabras reivindicativas cuando salga al escenario a presentar un Oscar: "Esto me lo puse en el año 2003 por la guerra ilegal de Irak, y aquí estamos usándolo 23 años más tarde por esta guerra ilegal. La misma mentira. En 2003 eran las armas de destrucción masiva. Ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con esas acciones tan violentas y criminales de Netanyahu y de Trump".

Javier Bardem con su cartel de 'No a la guerra' y de apoyo a Palestina en los Oscar 2026
  Javier Bardem con su cartel de 'No a la guerra' y de apoyo a Palestina en los Oscar 2026Gilbert Flores

"Y por supuesto Handala, el símbolo de la resistencia palestina. Es el dibujo de un niño que fue creado en 1969 que tiene 10 años, nos da la espalda porque no le miramos, no le hacemos casi, y porque hasta el día que no vuelva a su casa, a su tierra, no crecerá. Sigue teniendo 10 años. Y así estamos. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Voy a decir un par de cosas. Cuando uno está con alguien, no puedo invadir el espacio de otra persona. Tengo ganas de que la gente no tenga miedo y hable. Creo que se puede pertenecer a este circo y al mismo tiempo decir lo que uno piensa y denunciar lo que uno cree que es importante", finalizó el actor.

Guillermo Álvarez Corrales
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Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

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