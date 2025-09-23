Tiene un piso en alquiler y no se puede creer la propuesta que le llega de un 'influencer' que quiere vivir ahí

En redes sociales hay un contenido que siempre suele triunfar: el de los influencers pidiendo algo gratis, generalmente comer en un restaurante, y el dueño dándole una réplica de aúpa.

En esta ocasión, este influencer no ha pedido comer gratis, ha pedido directamente vivir gratis en un piso de alquiler. Dejando a la persona responsable del piso totalmente y casi literalmente sin palabras.

La conversación, o más bien la retahíla de mensajes del creador de contenido que quiere vivir ahí por la gorra, se ha viralizado en redes sociales por la estupefacción del dueño, que no da crédito.

"Buenas tardes, soy creador de contenido en distintas redes sociales, en IG tengo más de cien mil seguidores, en TikTok casi cincuenta mil, en Facebook más de veinte mil, las historias de mi WA las ven al menos 500 personas", empieza diciendo.

"Estoy buscando un departamentito en Querétaro, algo chiquito, de dos o una recamara. Y vi en su Fan Page que manejan inmuebles económicos, mi propuesta es la siguiente: si ustedes me dan un depa [casa] o duplex yo puedo publicar dos historias al día en mis distintas redes sociales, durante todo el tiempo que duraría un crédito hipotecario", prosigue.

Y añade: "Quise decírtelo antes de generar una cita porque no me gusta engañar a nadie. Si están interesados me dicen, si gustan primero les mando link de mis RS para que corroboren que es verdad. Hacemos contrato notariado y todo para que no tengan desconfianza".

Y, como no podía ser de otra manera, la persona aludida en el mensaje simplemente ha podido responder con un signo de interrogación y con toda la estupefacción interna del mundo.

En los comentarios muchos han flipado por esta propuesta y algunos, en tono de broma, le piden que acepte la propuesta pero que le obligue a subir contenido todos los días del apartamento.