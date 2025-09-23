Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tiene un piso en alquiler y no se puede creer la propuesta que le llega de un 'influencer' que quiere vivir ahí
Virales

Virales

Tiene un piso en alquiler y no se puede creer la propuesta que le llega de un 'influencer' que quiere vivir ahí

Es tela marinera. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Un cartel de 'se alquila' en una vivienda.EFE

En redes sociales hay un contenido que siempre suele triunfar: el de los influencers pidiendo algo gratis, generalmente comer en un restaurante, y el dueño dándole una réplica de aúpa. 

En esta ocasión, este influencer no ha pedido comer gratis, ha pedido directamente vivir gratis en un piso de alquiler. Dejando a la persona responsable del piso totalmente y casi literalmente sin palabras.

La conversación, o más bien la retahíla de mensajes del creador de contenido que quiere vivir ahí por la gorra, se ha viralizado en redes sociales por la estupefacción del dueño, que no da crédito. 

"Buenas tardes, soy creador de contenido en distintas redes sociales, en IG tengo más de cien mil seguidores, en TikTok casi cincuenta mil, en Facebook más de veinte mil, las historias de mi WA las ven al menos 500 personas", empieza diciendo. 

"Estoy buscando un departamentito en Querétaro, algo chiquito, de dos o una recamara. Y vi en su Fan Page que manejan inmuebles económicos, mi propuesta es la siguiente: si ustedes me dan un depa [casa] o duplex yo puedo publicar dos historias al día en mis distintas redes sociales, durante todo el tiempo que duraría un crédito hipotecario", prosigue. 

Y añade: "Quise decírtelo antes de generar una cita porque no me gusta engañar a nadie. Si están interesados me dicen, si gustan primero les mando link de mis RS para que corroboren que es verdad. Hacemos contrato notariado y todo para que no tengan desconfianza". 

Y, como no podía ser de otra manera, la persona aludida en el mensaje simplemente ha podido responder con un signo de interrogación y con toda la estupefacción interna del mundo. 

En los comentarios muchos han flipado por esta propuesta y algunos, en tono de broma, le piden que acepte la propuesta pero que le obligue a subir contenido todos los días del apartamento. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 