Todo lo que le ha pasado tras ir a un hospital de Alcorcón indigna: su caso es el de muchos pacientes

La usuaria de X @lauraizaguirrep ha contado lo que le ha pasado a la hora de ir a visitar el Hospital Fundación de Alcorcón por un problema de salud urgente en el ojo. Su caso ha indignado a muchos al representar perfectamente lo que pasa en la sanidad pública madrileña, pero que es común a muchas otras comunidades.

El pasado 25 de septiembre la tuitera informó a sus seguidores que le habían dado cita para una operación dentro de un año y casi un mes: "¿Os acordáis que tengo un chalazion y tienen que operarme del ojo para quitármelo? Acaban de darme la cita y es para el 19 de octubre de 2026. Más de un año, estoy alucinando".

Además en ese tuit y para demostrar que no se lo está inventando ni nada parecido decidió enseñar el mensaje que le habían mandado desde Sanidad de la Comunidad de Madrid. Se puede leer lo siguiente en el texto: "Cita confirmada en Hospital Fundación de Alcorcón el 19/10/2026 a las 10:45. Galucoma-D20322. Si no puede acudir, llame por favor".

Tras este mensaje, tal y como ha contado ahora, decidió recurrir y pedir un adelanto por todo el tiempo de espera que tenía y se lo han concedido, según ha contado en otra publicación.

"¿Os acordáis de esto? He reclamado y, casualmente, ahora es urgente y tengo cita el 7 de octubre de 2025. Vamos, la semana que viene voy", ha afirmado, adelantando así casi un año la intervención.

Entre contestaciones a las respuestas que ha recibido, la usuaria ha afirmado que "es una vergüenza tener que estar así", aunque se ha resignado con un "pero bueno, algo es algo". Además, muchos han mostrado su indignación, ya que han contado que les han pasado episodios similares y que han tenido que recurrir para que su cita no se pospusiera un año o más tiempo.