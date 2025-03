Todo el mundo alucina por lo que hay en esta calle: lo peor es que se repite por toda España 

Hay elementos del mobiliario en los espacios públicos que, por más que uno lo ve, no puede dejar de llevarse las manos a la cabeza. Y lo peor es que no está en una calle concreto, si no que se repite por miles de vías en toda España.

Estas son las rampas que hay para salvar un desnivel en una calle pública, pero especialmente los que tienen una inclinación muy elevada como para que una persona en silla de ruedas o que empuja un carro la pueda bajar.

Ahora ha sido el usuario de X, la antigua Twitter, Santi Liébana el que ha publicado una foto de una rampa que está generando multitud de comentarios. "Porque una persona con movilidad reducida también puede ser Jackass", ha escrito de manera irónica junto a la imagen de la misma.

La rampa tiene un desnivel de cuatro escalones pequeños, es decir, su pendiente es muy pronunciada como para atreverse a bajar o subir por ella sin que acabe mal. En pocas horas, el tuit se ha hecho viral con más de 250.000 me gusta, 9.000 me gusta y más de medio millar de compartidos.

Además, en las respuestas otros usuarios han aportado otras pruebas de elementos del mobiliario urbano que no tienen ningún sentido. Hay de todo. Por ejemplo, algunas de estas rampas, que tienen un desnivel más moderado, pero que no llegan hasta el suelo y hay un pequeño bordillo final u otras del mismo estilo pero más largas o encadenadas.