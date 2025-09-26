Todo lo que tienes que saber del FC 26, el juego de fútbol por excelencia llega renovado tras las quejas 

El FC 26 llega este viernes para todos los públicos que hayan adquirido la versión estándar. Los más ansiosos han pagado la versión Ultimate y llevan ya una semana disfrutando del juego de fútbol de EA Sports.

En su anterior versión, la 25, la compañía canadiense vivió en sus carnes una revuelta por parte de la comunidad por los constantes fallos del juego, algo que han prometido subsanar en esta nueva edición.

El gameplay ha mejorado de forma considerable, hay más libertad de movimientos, los jugadores se mueven mejor y es más sencillo regatear que en otras ediciones, donde sólo se podían dar pases.

Otra de las novedades es que se acaba, por fin, el clasificatorio de Fut Champions y vuelven los torneos diarios, donde se pueden ganar sobres y jugadores exclusivos que sólo estarán disponibles en ese formato.

Por último y no menos importante, recuerda que esto es un juego y que no hay que enfadarse ni romper el mando si una persona te mete un gol en el 96 y te hace la celebración de las gafitas.