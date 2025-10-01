Toni Nadal deja una frase sobre las ganas de trabajar en España que va a dar que hablar

Toni Nadal, el tío y el que fuera entrenador de Rafa Nadal durante toda su exitosa carrera tenística, ha participado en un foro sobre liderazgo impartido en el campus de la Universidad de Almería y ha hablado sobre cómo ve la situación laboral en España.

Nadal ha asegurado que la frase "me gusta el trabajo" ha sido uno de los pilares de su trayectoria y ha dejado la siguiente reflexión: "Yo creo que al final lo que te da más opciones de éxito en la vida es la formación del carácter, y por eso fui un entrenador que busqué el éxito profesional a través del desarrollo personal".

Ahí es cuando ha aprovechado para hablar de lo que ocurre en España: "Me extraña que vivamos en un país donde parece que el trabajar está denostado". En su opinión, trabajar le hace "sentir útil" y le permite dar "un cierto sentido" a lo que hace diariamente.

"En España, desgraciadamente, la gente de hoy en día, no sé si es porque cae antes en la frustración, no suele ir al límite", ha añadido Nadal, tal y como se ha recogido en el portal de la Universidad de Almería.

Además, para ejemplificar su postura respecto al trabajo ha recordado la etapa del coronavirus, cuando todo el mundo estaba encerrado: "Durante el covid, cuando estuvimos enclaustrados en casa, los distintos periodistas me hicieron entrevistas, a ver si echaba de menos pasear, salir y yo decía que lo que echaba de menos era trabajar, irme al trabajo, porque esto es lo que me hace sentir útil".

De esta forma, Nadal ha dejado claro que "en la vida lo principal es el trabajo" porque, ha insistido, "aparte de proporcionarte la manutención, lo que hace es darle en cierto sentido a la vida". Finalmente y aunque ha matizado que a veces tiene incomodidades, ha rematado diciendo que prefiere "más trabajar que no trabajar”.