Toni Nadal verbaliza de este modo tan claro cómo ve a Carlos Alcaraz horas antes de la final del US Open

El entrenador de tenis y tío de Rafael Nadal, Toni Nadal, ha publicado una columna de opinión este domingo en el diario El País en la que ha analizado como llega el murciano Carlos Alcaraz a la final del US Open que disputará ante su máximo rival, el número uno de la ATP, Jannik Sinner.

Para Toni Nadal, se han cumplido "todos los pronósticos" y este domingo ambos disputarán "por tercera vez consecutiva en un gran torneo" la "final más esperada entre el actual número uno del mundo, Jannik Sinner, y nuestro brillante jugador Carlos Alcaraz".

"El de Murcia se ganó su paso a la final en un partido contra Novak Djokovic que, si bien estuvo algo igualado en sus dos primeros parciales, nunca me dio la más mínima sensación de que el desenlace pudiera ser otro", ha revelado.

Toni Nadal ha defendido que el tenista serbio sólo tenía dos opciones para vencer a Alcaraz y era "optar por ralentizar el juego o bien por jugar más rápido y ser más agresivo de lo habitual". "Tomó esta segunda opción y, por supuesto, cometió más errores no forzados de lo que es normal en él: lo lógico cuando un jugador se ve impelido a apartarse del tipo de juego que lo hace realmente bueno, aunque sea uno de su grandísima talla", ha contado.

Respecto a la final del US Open, ha reconocido que "no es nada difícil vaticinar un encuentro de resultado muy incierto", algo que suele ser habitual en "las rivalidades más atractivas y consolidadas".

El tío de Rafa Nadal ha destacado que, viendo el camino de ambos tenistas en el Grand Slam, Carlos Alcaraz "ha sido más contundente", ya que "no ha perdido un solo set en todo el campeonato". "Ha ganado todos sus encuentros afrontando muy pocas complicaciones", ha expuesto.

"Mi primera impresión ante cada uno de los duelos que disputan estos dos magníficos jugadores es algo favorable a nuestro jugador. Tiendo a pensar que los partidos están algo más en sus manos. Carlos es más atlético y creativo que Jannik, y esta explosividad es la que me hace pensar, enseguida, en su ligera superioridad", ha justificado.

Toni Nadal ha terminado su columna de opinión en el diario El País añadiendo que no cree que "la táctica vaya a ser un factor crucial en este partido". "Será más bien el que esté más acertado en sus propias fortalezas quien logrará alzarse con el trofeo en Nueva York", ha zanjado, antes de explicar que mucho deben cambiar las cosas para "que no disfrutemos durante bastante tiempo de finales cargadas de esta misma incertidumbre".