Trata de alquilar un piso en Teruel, la casera se entera de que es profesor y lo que le dice es para reflexionar

La actitud que ha tenido la propietaria de un piso de Teruel con un profesor que estaba interesado en alquilarlo ha provocado la estupefacción del docente y la indignación de una multitud de personas.

"Está complicado esto de encontrar piso/habitación en Teruel para el curso. Y mi llamada favorita por el momento ha sido la de esta señora", dice el usuario de Threads carlosperezcasas, que ha compartido en esa red social una reproducción de la conversación que ha tenido con la casera.

"El piso son 600 e incluye comunidad, luego hacemos cambio de titularidad en los suministros de agua, luz...", le ha explicado la mujer, ante lo que ha saltado: "Espera, ¿el piso no eran 500?".

"Sí, pero los profesores tenéis más sueldo y no estáis el año entero", ha zanjado la propietaria, cuya respuesta ha provocado multitud de reacciones.

"Pero qué pena, se está aprovechando de la situación. Se merece que se quede vacío y una revisión para ver si ha hecho las cosas bien. Es Teruel, por favor, que viven 30.000 personas en un terreno más despoblado que el Sáhara", denuncia una persona.

Otros, en cambio, dicen que comprenden (en parte) a la dueña del piso. "En realidad porque cobres más no. Pero por no estar el año entero sí entiendo que el precio sea mayor (dado que tendrá que ponerlo en alquiler en época de menos demanda y pagar mas en renta por ese alquiler)", dice una persona.

"Posiblemente eso lo haya hecho basándose en su experiencia. Alquilas para un año, se te va a los 9 meses y te dice que te quedes el mes de fianza. Y tú a buscar nuevo inquilino y un par de meses sin cobrar", señala otro usuario.

Pero hay quien pone el foco en otro detalle del caso: "Ojo, que la comunidad no es obligatorio que lo abone el inquilino. Debe constar en el contrato y especificar lo que cuesta anualmente. También es ilegal que por tu profesión te haga pagar 100 euros/mes más que si fueras dependiente, por ej. Muy espabilada la señora".