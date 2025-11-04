Triunfa al enseñar esta señal del País Vasco: es curiosa, pero está en más zonas de España 

Las redes sociales sirven para difundir curiosidades que hay en muchos lugares y que de no ser por estas plataformas no se conocerían o no tendrían este alcance. En ellas se ven rutinas, costumbres, comidas y variedades gastronómicas o formas de expresarse que hay en todo el mundo.

En las últimas horas se ha hecho un hilo de mensajes en los que se muestran señales que hay en zonas escolares como colegios o guarderías y que significan que no se puede estacionar más allá de para dar un beso de despedida o de recogida y marchar.

"Estoy completamente enamorado de esta señalética weon, viva Chile ❤️❤️", ha escrito la usuaria de X @guionfrustrado, que ha informado que se encuentra en un colegio de la ciudad de Valdivia. En la imagen se puede ver que en la indicación se dice que "un beso y chao", mientras hay un dibujo de una persona despidiendo a un estudiante que va al centro educativo.

Este tuit ha logrado acumular casi medio millón de reproducciones y más de 9.000 me gusta dando la vuelta al mundo y llegando hasta España, donde se han compartido otras variantes que hay.

Las señales españolas

Entre las cuentas que han mostrado cómo son este tipo de señales en España se encuentra la conocida como @panl00, que ha mostrado una que hay en el País Vasco y que se dice "muxu eta agur" (un beso y adiós). Además, en ella se especifica que la parada es de dos minutos.

Otra que se ha difundido ha sido en Cataluña, gracias a la tuitera @efagece. En la imagen que ha colgado se puede ver la señal en la que se escribe "petó i adeu" junto a un dibujo más colorido que incluye un coche con una sonrisa y un corazón rojo.

Hace unos meses ya se viralizó una señal idéntica que se encontraba en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción. En ella se podía leer "besito y a juí" junto al mensaje de "días lectivos en zona escolar" y prohibido aparcar junto a la excepción de parada de un minuto para la bajada y subida de escolares desde las 8:45 a 9:15 y de 13:45 a 14:15 horas.