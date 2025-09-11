Un abogado dice que la financiación pública de los toros es "un mantra": la reacción de Cintora es tremenda

Durante el programa Malas Lenguas ha surgido un debate que se ha ido tensando poco a poco, especialmente tras los últimos encierros que se han saldado con heridos graves y algún que otro susto. El presentador Jesús Cintora le ha preguntado al abogado Joaquín Moeckel, aficionado a los toros, si piensa lo mismo que dijo la periodista Mariló Montero en La Revuelta sobre que "el toro no sufre".

"No voy a entrar en cuestiones veterinarias", ha respondido en primera instancia, sorprendiendo al propio presentador. "Yo creo que es de sentido común, ¿tú crees que el animal no sufre?", le ha insistido Cintora.

"Yo no le puedo preguntar a un animal porque no habla, igual si le preguntáis a un toro en el mundo de Walt Disney... No puedo hablar por el toro, yo no sé si la mayoría de españoles están a favor o no de la tauromaquia, lo que sé es que PACMA, que la defiende mucho, tiene muy pocos votos, no sé de donde sacas el porcentaje (a Pablo Iglesias)", ha defendido el abogado.

Sobre la financiación de los toros con dinero público, Moeckel ha estado muy en contra, no solo expresándolo con palabras, sino con gestos: "La tauromaquia la financian las personas con sus entradas, ese mantra no. ¿Pero qué dinero público? Es un mantra".

Al oír esa respuesta, Javier Cintora ha saltado y ha cortado de raíz lo que estaba diciendo al abogado: "Lo vuelvo a decir, bulos NO, bulos NO. La tauromaquia se sabe que se financia con las entradas y con el presupuesto público. Joaquín, bulos no. Ha quedado claro, insultos a la inteligencia tampoco".

"Me gustaría que de la tauromaquia se dijera algo más—además de las cornadas y heridos—, yo que soy aficionado, esto es una desgracia, pero que esté subvencionado, pienso que es un mantra, las fiestas de los pueblos están subvencionados, si algún pueblo tiene como costumbre popular el tema de los toros", ha rezado.