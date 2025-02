Un abogado laboralista reacciona así de crudo ante la empresaria cuyos trabajadores se han pedido la baja a la vez

Ruxandra, fundadora y directora de Clínica Innovation, un centro de estética avanzada del municipio madrileño de Valdemoro, provocó un amplio debate hace unos días cuando contó su situación: tuvo que abrir sola la persiana de su negocio porque toda su plantilla había pedido la baja médica al mismo tiempo.

Decía, además, que es un problema que venía arrastrando desde hace tiempo: "Bajas de un año, bajas de nueve meses, tres personas de baja a la vez en diciembre... Ahora ya tengo cuatro, o sea, toda la plantilla pagando seguros sociales".

"No culpo a nadie. No quiero juzgar y no quiero decir qué pasa, pero explicadme vosotros qué pasa y cómo me tengo que sentir yo", señalaba la empresaria, cuyo testimonio ha provocado la reacción de un abogado laboralista conocido en TikTok como @empleado_informado.

"Esta empresaria está insinuando que hay un problema detrás de las bajas médicas y yo, como abogado laboralista, creo que tiene razón", admite.

"Evidentemente prácticamente nadie, salvo los explotadores absolutos, van a quejare cuando un trabajador está enfermo y se le da una baja médica. Eso es un derecho que se han ganado con el tiempo y que por supuesto la gran mayoría de la sociedad está de acuerdo con ello", advierte.

"El problema", señala, "es que es cierto que ahora en España si un trabajador se quiere aprovechar del sistema tiene relativamente fácil conseguir una baja médica, generalmente por estrés y ansiedad, ante los médicos de atención primaria".

"Esto sucede porque tenemos un sistema de atención primaria totalmente colapsado donde los médicos atienden a muchísimas personas en muy poco tiempo y además no tienen una formación experta en esta materia, sino que tienen que saber un poco de todo y en la salud mental no están tan preparados como un psiquiatra para poder diagnosticarlo correctamente en 15 minutos", explica.

El abogado se anticipa a las posibles críticas avisando: "Ojo, sé que algunos vais a comentar: no, pero es que luego hay personas que explotan o trabajadores que están enfermos y van a trabajar todos los días. Por supuesto y se hacen horas extra y muchos otros problemas".

"Pero hoy estamos hablando de esta problemática y es que el sistema permite que quien se quiera aprovechar lo tenga muy fácil y quienes lo sufrimos somos todos, principalmente la gran mayoría de trabajadores que no se coge una baja médica cuando le sale de las narices", sentencia.